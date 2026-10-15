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Quién se llevó el premio Martín Fierro de Oro: la lista de ganadores, uno por uno

La primera edición del evento de APTRA fue celebrada en Tango Porteño con la conducción de Edith Hermida y Hernán Drago. La noche contó con entrega de galardones, pero también con reconocimientos y homenajes.

¿Quiénes ganaron el Martín Fierro?

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La primera edición de los Martín Fierro de la Música se realizó en el Tango Porteño, en el barrio de Monserrat, y tuvo la presencia de famosos de todos los géneros. La ceremonia estuvo organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y entregó el Oro a un reconocido artista pop.

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Los conductores de la noche fueron Hernán Drago y Edith Hermida y presentaron, no solo a los ganadores, sino también a los homenajeados y reconocimientos a distintos artistas. El premio mayor se lo llevó Abel Pintos: “Perdón que no pare de reírme, pero no puedo, no puedo creerlo, realmente. Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi vieja y a mis dos hermanos, Ariel y Andrés, que fueron las primeros cuatro personas del mundo que creyeron en mí”.

La noche tuvo las presentaciones de Bandana, Emanero, Eugenia Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. Entre los destacados de los ganadores estuvo María Becerra, presente en el evento, Lali, Big One, entre otros. Charly García recibió el premio al Martín Fierro de Rock Alternativo.

  • MARTÍN FIERRO DE ORO

Abel Pintos

  • MEJOR CANCIÓN

Cazzu — Con otra

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien

  • MEJOR ÁLBUM

Milo J — La vida era más corta

María Becerra — Quimera

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

Lali — No vayas a atender cuando el demonio llama

  • MEJOR COLABORACIÓN

Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artistas, Q’Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocártelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

Turf & Lali — Loco un poco

Luck Ra y Desakta2 — Ya Sufrí por Amor

  • MEJOR ARTISTA FEMENINA

María Becerra

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

  • MEJOR ARTISTA MASCULINO

Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom

  • MEJOR GRUPO/BANDA

Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un Policía Motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

  • MEJOR ARTISTA REVELACIÓN MASCULINO

Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

  • MEJOR ARTISTA REVELACIÓN FEMENINA

More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez

  • MEJOR ARTISTA POP

Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

  • MEJOR ARTISTA ROCK/ALTERNATIVO

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi

  • MEJOR ARTISTA URBANO

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

  • MEJOR ARTISTA FOLCLÓRICO

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

  • MEJOR ARTISTA SHOW EN VIVO/PLATAFORMAS

María Becerra — Quimera Show 360° en River

La K’onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo

  • MEJOR PRODUCTOR/A MUSICAL

Mauro De Tommaso

Bizarrap

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla

  • MEJOR BANDA DE CUARTETO

Q’Lokura

Desakta2

La Konga

Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC)

  • MEJOR GRUPO/BANDA TROPICAL

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K’onga

Q’Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

  • MEJOR ARTISTA TROPICAL MASCULINO

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli

  • MEJOR ARTISTA TROPICAL FEMENINA

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo

  • MEJOR ARTISTA DE TANGO

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango

  • MEJOR CORTINA MUSICAL DE TV

Morfi, Todos a la Mesa

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero

  • MEJOR CONCEPTO VISUAL

María Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

  • MEJOR MANAGER ARTÍSTICO

Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Figoli

Héctor Cavallero

  • MEJOR ARTISTA DJ

Ezequiel Aria

  • Trayectoria Folclórica

El Chaqueño Palavecino

  • Trayectoria Música Popular

Palito Ortega

  • Leyenda de Leyendas

Charly García

  • Reconocimiento a Canción Viral

Wanda Nara - “Bad Bitch”

  • Trayectoria Tango

Raúl Lavié

  • Trayectoria Melódico/Pop

Patricia Sosa

  • Martín Fierro de Platino de la Música

Pimpinela

  • Trayectoria Rock

Juanse

  • Reconocimiento Especial por Trayectoria y Música

Alejandro Lerner

  • Reconocimiento Especial a Luis Alberto Spinetta
  • Mención Especial - María Becerra - Final del Mundo 2026
  • Mención Especial - Los Palmeras

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