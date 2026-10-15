Quién se llevó el premio Martín Fierro de Oro: la lista de ganadores, uno por uno

La primera edición de los Martín Fierro de la Música se realizó en el Tango Porteño, en el barrio de Monserrat, y tuvo la presencia de famosos de todos los géneros. La ceremonia estuvo organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y entregó el Oro a un reconocido artista pop.
Los conductores de la noche fueron Hernán Drago y Edith Hermida y presentaron, no solo a los ganadores, sino también a los homenajeados y reconocimientos a distintos artistas. El premio mayor se lo llevó Abel Pintos: “Perdón que no pare de reírme, pero no puedo, no puedo creerlo, realmente. Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi vieja y a mis dos hermanos, Ariel y Andrés, que fueron las primeros cuatro personas del mundo que creyeron en mí”.
La noche tuvo las presentaciones de Bandana, Emanero, Eugenia Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. Entre los destacados de los ganadores estuvo María Becerra, presente en el evento, Lali, Big One, entre otros. Charly García recibió el premio al Martín Fierro de Rock Alternativo.
María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien
Milo J — La vida era más corta
María Becerra — Quimera
Cazzu — Latinaje
Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
Lali — No vayas a atender cuando el demonio llama
Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
Lauta, Amigo de Artistas, Q’Lokura — Puñaladas
Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocártelo Remix
Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
Turf & Lali — Loco un poco
Luck Ra y Desakta2 — Ya Sufrí por Amor
María Becerra
Ángela Leiva
Tini
Lali
Cazzu
Natalie Pérez
Marilina Bertoldi
Fito Páez
Dante Spinetta
Coti Sorokin
Milo J
Axel
Abel Pintos
Emanero
Dillom
Babasónicos
Divididos
Los Pericos
Turf
Airbag
El Mató a un Policía Motorizado
Tan Biónica
Los Piojos
Simón Aguirre
Lázaro Caballero
Max Carra
Roze
Ramma
Joaco Burgos
Camionero
Luciano Creiner
Valentino Merlo
More con Flow
Valentina Márquez
Juana Rozas
143Leti
Mery Granados
Valentina Olguín
Candu Domínguez
Tini
Lali
Emilia
Tiago PZK
María Becerra
Zoe Gotusso
Yami Safdie
Ángela Torres
Babasónicos
El Plan de la Mariposa
Fito Páez
Los Piojos
Charly García
Andrés Calamaro
Marilina Bertoldi
Dante Spinetta
Trueno
J Rei
Duki
L-Gante
Nicki Nicole
Milo J
Soledad Pastorutti
Abel Pintos
Luciano Pereyra
Los Nocheros
Destino San Javier
Coki Ramírez
Maggie Cullen
Jorge Rojas
María Becerra — Quimera Show 360° en River
La K’onga — Cuartetour
Lali — Lali Tour 2025
Airbag — El Club de la Pelea
Tini — Futttura
Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo
Emanero — Emanero Tour 2025
Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo
Mauro De Tommaso
Bizarrap
Nico Cotton
Big One
Evlay
Tatool
Tote
Oscar Mediavilla
Q’Lokura
Desakta2
La Konga
Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC)
Damas Gratis
Los Totora
La T y La M
Ráfaga
La K’onga
Q’Lokura
La Delio Valdez
Banda XXI
Rodrigo Tapari
Uriel Lozano
El Polaco
Ulises Bueno
Daniel Agostini
Nico Mattioli
Ángela Leiva
Dalila
Karina
Eugenia Quevedo
Guillermo Fernández
Caro Minella
Jorge Amicone
Jorge Vázquez
Los Reyes del Tango
Morfi, Todos a la Mesa
LAM
Gran Hermano
Telenueve Noticiero
María Becerra
Lali
Tini
Emanero
Cazzu
Dillom
Ca7riel y Paco Amoroso
Fernando Szereszevsky
Pocho Rocca
Artes Group
Natanael Real
Daniel Grinbank
Ana Poluyan
Maxi El Brother
Alberto Miguel
Marcelo Figoli
Héctor Cavallero
Ezequiel Aria
El Chaqueño Palavecino
- Trayectoria Música Popular
Palito Ortega
Charly García
- Reconocimiento a Canción Viral
Wanda Nara - “Bad Bitch”
Raúl Lavié
Patricia Sosa
- Martín Fierro de Platino de la Música
Pimpinela
Juanse
- Reconocimiento Especial por Trayectoria y Música
Alejandro Lerner
- Reconocimiento Especial a Luis Alberto Spinetta
- Mención Especial - María Becerra - Final del Mundo 2026
- Mención Especial - Los Palmeras