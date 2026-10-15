Quién se llevó el premio Martín Fierro de Oro: la lista de ganadores, uno por uno La primera edición del evento de APTRA fue celebrada en Tango Porteño con la conducción de Edith Hermida y Hernán Drago. La noche contó con entrega de galardones, pero también con reconocimientos y homenajes. Agregar C5N en









¿Quiénes ganaron el Martín Fierro? Redes sociales

La primera edición de los Martín Fierro de la Música se realizó en el Tango Porteño, en el barrio de Monserrat, y tuvo la presencia de famosos de todos los géneros. La ceremonia estuvo organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y entregó el Oro a un reconocido artista pop.

Los conductores de la noche fueron Hernán Drago y Edith Hermida y presentaron, no solo a los ganadores, sino también a los homenajeados y reconocimientos a distintos artistas. El premio mayor se lo llevó Abel Pintos: “Perdón que no pare de reírme, pero no puedo, no puedo creerlo, realmente. Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi vieja y a mis dos hermanos, Ariel y Andrés, que fueron las primeros cuatro personas del mundo que creyeron en mí”.

La noche tuvo las presentaciones de Bandana, Emanero, Eugenia Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. Entre los destacados de los ganadores estuvo María Becerra, presente en el evento, Lali, Big One, entre otros. Charly García recibió el premio al Martín Fierro de Rock Alternativo.

MARTÍN FIERRO DE ORO Abel Pintos

MEJOR CANCIÓN Cazzu — Con otra

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien MEJOR ÁLBUM Milo J — La vida era más corta María Becerra — Quimera Cazzu — Latinaje Ca7riel y Paco Amoroso — Papota Lali — No vayas a atender cuando el demonio llama MEJOR COLABORACIÓN Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9 Lauta, Amigo de Artistas, Q’Lokura — Puñaladas Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocártelo Remix Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout Turf & Lali — Loco un poco Luck Ra y Desakta2 — Ya Sufrí por Amor MEJOR ARTISTA FEMENINA María Becerra Ángela Leiva Tini Lali Cazzu Natalie Pérez Marilina Bertoldi MEJOR ARTISTA MASCULINO Fito Páez Dante Spinetta Coti Sorokin Milo J Axel Abel Pintos Emanero Dillom MEJOR GRUPO/BANDA Babasónicos Divididos Los Pericos Turf Airbag El Mató a un Policía Motorizado Tan Biónica Los Piojos MEJOR ARTISTA REVELACIÓN MASCULINO Simón Aguirre Lázaro Caballero Max Carra Roze Ramma Joaco Burgos Camionero Luciano Creiner Valentino Merlo MEJOR ARTISTA REVELACIÓN FEMENINA More con Flow Valentina Márquez Juana Rozas 143Leti Mery Granados Valentina Olguín Candu Domínguez MEJOR ARTISTA POP Tini Lali Emilia Tiago PZK María Becerra Zoe Gotusso Yami Safdie Ángela Torres MEJOR ARTISTA ROCK/ALTERNATIVO Babasónicos El Plan de la Mariposa Fito Páez Los Piojos Charly García Andrés Calamaro Marilina Bertoldi MEJOR ARTISTA URBANO Dante Spinetta Trueno J Rei Duki L-Gante Nicki Nicole Milo J MEJOR ARTISTA FOLCLÓRICO Soledad Pastorutti Abel Pintos Luciano Pereyra Los Nocheros Destino San Javier Coki Ramírez Maggie Cullen Jorge Rojas MEJOR ARTISTA SHOW EN VIVO/PLATAFORMAS María Becerra — Quimera Show 360° en River La K’onga — Cuartetour Lali — Lali Tour 2025 Airbag — El Club de la Pelea Tini — Futttura Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo Emanero — Emanero Tour 2025 Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo MEJOR PRODUCTOR/A MUSICAL Mauro De Tommaso Bizarrap Nico Cotton Big One Evlay Tatool Tote Oscar Mediavilla MEJOR BANDA DE CUARTETO Q’Lokura Desakta2 La Konga Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC) MEJOR GRUPO/BANDA TROPICAL Damas Gratis Los Totora La T y La M Ráfaga La K’onga Q’Lokura La Delio Valdez Banda XXI MEJOR ARTISTA TROPICAL MASCULINO Rodrigo Tapari Uriel Lozano El Polaco Ulises Bueno Daniel Agostini Nico Mattioli MEJOR ARTISTA TROPICAL FEMENINA Ángela Leiva Dalila Karina Eugenia Quevedo MEJOR ARTISTA DE TANGO Guillermo Fernández Caro Minella Jorge Amicone Jorge Vázquez Los Reyes del Tango MEJOR CORTINA MUSICAL DE TV Morfi, Todos a la Mesa LAM Gran Hermano Telenueve Noticiero MEJOR CONCEPTO VISUAL María Becerra Lali Tini Emanero Cazzu Dillom Ca7riel y Paco Amoroso MEJOR MANAGER ARTÍSTICO Fernando Szereszevsky Pocho Rocca Artes Group Natanael Real Daniel Grinbank Ana Poluyan Maxi El Brother Alberto Miguel Marcelo Figoli Héctor Cavallero MEJOR ARTISTA DJ Ezequiel Aria Trayectoria Folclórica El Chaqueño Palavecino Trayectoria Música Popular Palito Ortega Leyenda de Leyendas Charly García Reconocimiento a Canción Viral Wanda Nara - “Bad Bitch” Trayectoria Tango Raúl Lavié Trayectoria Melódico/Pop Patricia Sosa Martín Fierro de Platino de la Música Pimpinela Trayectoria Rock Juanse Reconocimiento Especial por Trayectoria y Música Alejandro Lerner Reconocimiento Especial a Luis Alberto Spinetta

Mención Especial - María Becerra - Final del Mundo 2026

Mención Especial - Los Palmeras