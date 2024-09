Los Pumas perdieron con Sudáfrica y terminaron terceros en el Rugby Championship

pumas 2 (1).jpg

Sudáfrica se mostró muy superior desde el inicio mismo del partido: tuvo un gran dominio en las formaciones, y marcó con firmeza los tackles. Además, aprovechó la expulsión de un jugador argentino para ampliar el marcador en los últimos 20 minutos del partido con tres tries. El único try y conversión argentino fue marcado por Tomás Albornoz a los 21 minutos del primer tiempo.

Final en Nelspruit. ¡Siempre con Los Pumas!



Felicitamos a @Springboks por el título en el VISA Macro Rugby Championship #SomosLosPumas pic.twitter.com/WjrLFVrMjo — Los Pumas (@lospumas) September 28, 2024

Síntesis el partido

Sudáfrica (48): 1. Ox Nche, 2. Bongi Mbonambi, 3. Frans Malherbe; 4. Eben Etzebeth y 5. Ruan Nortje; 6. Siya Kolisi, 7. Pieter-Steph du Toit, 8. Jasper Wiese; 9. Jaden Hendrikse y 10. Manie Libbok; 11. Kurt-Lee Arendse, 12. Damian de Allende, 13. Jesse Kriel, 14. Cheslin Kolbe; 15. Aphelele Fassi. DT: Rassie Erasmus.

Suplentes, 16. Malcolm Marx, 17. Gerhard Steenekamp, 18. Vincent Koch, 19. Elrigh Louw, 20. Kwagga Smith, 21. Cobus Reinach, 22. Handre Pollard y 23. Lukhanyo Am.

Argentina (7): 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi; 4. Pedro Rubiolo y 5. Tomás Lavanini; 6. Juan Martín González, 7. Santiago Grondona, 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo García y 10. Tomás Albornoz; 11. Mateo Carreras , 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo isgró; 15. Santiago Carreras. DT: Felipe Contepomi.

Suplentes, 16. Ignacio Ruiz, 17. Ignacio Calles, 18. Pedro Delgado, 19. Franco Molina, 20. Pablo Matera, 21. Lautaro Bazán Vélez, 22. Lucio Cinti y 23. Juan Cruz Mallia.

PT: 7m. try de Fassi (S) convertido por Hendrikse, 13m. try du Toit (S) convertido por Hendrikse, 18m. try y conversión de Albornoz (A), 21m. penal de Hendrikse (S), 32m. try de Fassi (S), 37m. de Kolbe (S). Parcial: Sudáfrica 27-Argentina 7.

ST: 69m. try M. Max (S) convertido por Pollard, 71m. try P.S. du Toit (S) convertido por Pollard y 76m. J. Kriel (S) convertido por Pollard.

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).