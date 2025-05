Los pasatiempos favoritos de Lionel Messi: pocos los sabían

No hay país del mundo donde no conozcan a Lionel Messi. El campeón del mundo y capitán de la Selección argentina es una cara habitual en los medios de comunicación, que difunden sus logros, trofeos y estadísticas como jugador. Sin embargo, hay otros aspectos menos conocidos de su vida, como sus pasatiempos favoritos.

Una de las charlas más reveladoras fue la que tuvo en junio de 2024 con el programa de streaming Dispuestos a todo, en el que trabaja su sobrino, Tomás Messi. En la previa de la Copa América que luego terminaría ganando Argentina, la "Pulga" contó cómo le gusta pasar el tiempo libre.

Cuáles son los pasatiempos de Messi

Entre sus hobbies y pasatiempos, Messi reveló que le gusta jugar al pádel, aunque reconoció que no es bueno. "Intento pasarla como puedo, corro y soy de no dar una pelota por perdida, pero a la hora de golpear no soy técnico ni nada. Simplemente intento devolverla y pasarla", explicó.

También contó que le gusta jugar al truco, una de las actividades más populares en la concentración de la Selección argentina. "Generalmente siempre somos las mismas parejas y no cambiamos. Cada uno tiene su equipo armado y hay buenos jugadores de truco en general", afirmó.

Además, confesó que tiene debilidad por los dulces. "A la noche, cuando Antonela y los nenes se duermen y yo por ahí me quedo mirando tele o algún partido hasta tarde, bajo a buscar algo dulce para comer. Me gusta mucho, algún chocolate, alfajor o lo que encuentre en el momento", sostuvo.

Messi contó que le gusta "ser anfitrión, invitar, tener gente en casa y organizar", además de pasar tiempo con su familia y sus hijos, dormir la siesta y jugar videojuegos, todas actividades que hace en sus vacaciones o ratos libres.