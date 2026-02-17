17 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Los lentes de sol que usó Nicolás Otamendi y son tendencia en este verano 2026

El futbolista argentino se ha convertido en un auténtico referente de moda urbana, y sus lentes de sol son el accesorio que más ruido genera.

Por
Se ha barajado la posibilidad de regresar a River Plate

Se ha barajado la posibilidad de regresar a River Plate, un club al que tiene en alta estima. No se ha decidido aún sobre la próxima temporada, y sus próximos pasos siguen abiertos.

  • Nicolás Otamendi es un auténtico referente de la moda urbana, y mostró sus lentes de sol que se hicieron notar.
  • Es fiel seguidor de Off-White, una firma de lujo urbano que también eligen otras figuras como Antonela Roccuzzo.
  • Se los vio puestos en su look durante los festejos del Mundial y en sus recientes fotos antes de entrenar en Portugal.
  • El Benfica mantendrá conversaciones en el verano europeo con Nicolás Otamendi para una nueva ampliación de contrato, aunque no se descarta un contrato de un año más.

Nicolás Otamendi se ha convertido en un auténtico referente de moda urbana, y en las últimas horas sus lentes de sol son el accesorio que más ruido genera. Es fiel seguidor de Off-White, una firma de lujo urbano que también eligen otras figuras como Antonela Roccuzzo.

El juvenil de River fue cedido a Flamengo sin debutar en Reserva.
Te puede interesar:

El extraño caso del juvenil de River que no debutó y se fue a préstamo a Flamengo

Los modelos de esta marca que suele usar son de acetato grueso, con formas rectangulares o cuadradas que aportan un aire robusto y moderno.

Se los vio puestos en su look durante los festejos del Mundial y sus recientes fotos antes de entrenar en Portugal han posicionado este tipo de gafas como un "must-have" para quienes buscan un estilo audaz y premium.

Para este año, las monturas grandes y geométricas (como las que él prefiere) dominan el mercado, alejándose de los diseños minimalistas para dar paso a accesorios que sean el centro de atención del outfit.

1000544780

Benfica define el futuro de Nicolás Otamendi

El Benfica mantendrá conversaciones este verano con Nicolás Otamendi para una nueva ampliación de contrato, aunque no se descarta un contrato de un año más. El capitán firmó solo por una temporada más el pasado junio.

Con José Mourinho, el central se ha mantenido como titular habitual y, si su estado físico se lo permite, podría seguir siendo titular en la temporada 2026/27, según informa Record.

Está a punto de cumplir 38 años y su principal objetivo es jugar el Mundial de este año. Tras el torneo en Estados Unidos, Canadá y México, sopesará si quedarse en el Benfica o buscar un nuevo reto.

Se ha barajado la posibilidad de regresar a River Plate, un club al que tiene en alta estima. No se ha decidido aún sobre la próxima temporada, y sus próximos pasos siguen abiertos.

Esta temporada ha disputado 37 partidos con el Benfica: 20 en la Liga Portugal Betclic, 12 en la Champions League, dos en la Taça de Portugal, dos en la Taça da Liga y uno en la Supertaça. En 3.330 minutos, ha marcado tres goles. Está valorado en 1 millón de euros.

Nicolás Otamendi en Benfica
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En el Mundial 2026, en Mexico se jugarán 13 partidos, entre ellos, el inaugural
play

México, tres veces Mundial: el país que hizo del fútbol una casa

Boca jugará frente a Racing el viernes por la sexta fecha del Torneo Apertura

Malas noticias en Boca: Paredes, descartado para el partido ante Racing

River arrancó el año con tropiezos y poco fútbol

Con Gallardo en la mira, River enfrenta una parada incómoda ante Bolívar por Copa Argentina

Branco toma la botella del argentino José Pepe Basualdo: el resto es historia.
play

Branco reavivó la polémica por el "bidón" en Italia 90: "Los argentinos me envenenaron"

El exvolante creativo se retiró en octubre del 2023 tras una serie de lesiones.

La increíble revelación de una exestrella del Real Madrid y Chelsea: "Me siento más taxista que futbolista"

Cancha de fútbol.
play

Tenía 23 años y murió en el partido de fútbol que había organizado por su cumpleaños

Rating Cero

The Mandalorian and Grogu promete más aventuras y acción. 
play

Salió el primer tráiler de "The Mandalorian and Grogu" y marca el regreso de la saga Star Wars a los cines

Slvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 a causa una insuficiencia renal 

Revelan detalles de cómo será la docuserie de Silvina Luna: cuándo se estrena

Todos los detalles de la pelea entre las artistas argentinas

Se supo: revelaron el motivo de la fuerte pelea entre Tini, María Becerra y Emilia

Una opción ideal para quienes buscan series cortas.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y todo el mundo habla de la serie tras su estreno

Juan Carlos Desanzo tenía 88 años.

Murió un histórico director argentino y referente del cine nacional

Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia:
play

Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia: de cuál se trata

últimas noticias

play
The Mandalorian and Grogu promete más aventuras y acción. 

Salió el primer tráiler de "The Mandalorian and Grogu" y marca el regreso de la saga Star Wars a los cines

Hace 2 minutos
El Gobierno quiere que el jueves se trate en Diputados la reforma laboral. 

La oposición pone en duda el quorum en Diputados para tratar la reforma laboral

Hace 33 minutos
Slvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 a causa una insuficiencia renal 

Revelan detalles de cómo será la docuserie de Silvina Luna: cuándo se estrena

Hace 46 minutos
Terrorífico video: un hombre intentó secuestrar a una nena de un año y le fracturó el fémur

Terrorífico video: un hombre intentó secuestrar a una nena de un año y le fracturó el fémur

Hace 59 minutos
Bullrich reconoció que la reforma laboral podría votarse después del 1° de marzo.

Reforma laboral: tras la polémica por las licencias médicas, el Gobierno pone en duda el debate en Diputados

Hace 1 hora