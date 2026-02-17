Los lentes de sol que usó Nicolás Otamendi y son tendencia en este verano 2026

Se ha barajado la posibilidad de regresar a River Plate, un club al que tiene en alta estima. No se ha decidido aún sobre la próxima temporada, y sus próximos pasos siguen abiertos.
Nicolás Otamendi se ha convertido en un auténtico referente de moda urbana, y en las últimas horas sus lentes de sol son el accesorio que más ruido genera. Es fiel seguidor de Off-White, una firma de lujo urbano que también eligen otras figuras como Antonela Roccuzzo.
Los modelos de esta marca que suele usar son de acetato grueso, con formas rectangulares o cuadradas que aportan un aire robusto y moderno.
Se los vio puestos en su look durante los festejos del Mundial y sus recientes fotos antes de entrenar en Portugal han posicionado este tipo de gafas como un "must-have" para quienes buscan un estilo audaz y premium.
Para este año, las monturas grandes y geométricas (como las que él prefiere) dominan el mercado, alejándose de los diseños minimalistas para dar paso a accesorios que sean el centro de atención del outfit.
Benfica define el futuro de Nicolás Otamendi
El Benfica mantendrá conversaciones este verano con Nicolás Otamendi para una nueva ampliación de contrato, aunque no se descarta un contrato de un año más. El capitán firmó solo por una temporada más el pasado junio.
Con José Mourinho, el central se ha mantenido como titular habitual y, si su estado físico se lo permite, podría seguir siendo titular en la temporada 2026/27, según informa Record.
Está a punto de cumplir 38 años y su principal objetivo es jugar el Mundial de este año. Tras el torneo en Estados Unidos, Canadá y México, sopesará si quedarse en el Benfica o buscar un nuevo reto.
Se ha barajado la posibilidad de regresar a River Plate, un club al que tiene en alta estima. No se ha decidido aún sobre la próxima temporada, y sus próximos pasos siguen abiertos.
Esta temporada ha disputado 37 partidos con el Benfica: 20 en la Liga Portugal Betclic, 12 en la Champions League, dos en la Taça de Portugal, dos en la Taça da Liga y uno en la Supertaça. En 3.330 minutos, ha marcado tres goles. Está valorado en 1 millón de euros.