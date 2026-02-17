Los lentes de sol que usó Nicolás Otamendi y son tendencia en este verano 2026

El futbolista argentino se ha convertido en un auténtico referente de moda urbana, y sus lentes de sol son el accesorio que más ruido genera.

Se ha barajado la posibilidad de regresar a River Plate, un club al que tiene en alta estima. No se ha decidido aún sobre la próxima temporada, y sus próximos pasos siguen abiertos.

Nicolás Otamendi se ha convertido en un auténtico referente de moda urbana , y en las últimas horas sus lentes de sol son el accesorio que más ruido genera. Es fiel seguidor de Off-White , una firma de lujo urbano que también eligen otras figuras como Antonela Roccuzzo .

Los modelos de esta marca que suele usar son de acetato grueso, con formas rectangulares o cuadradas que aportan un aire robusto y moderno .

Se los vio puestos en su look durante los festejos del Mundial y sus recientes fotos antes de entrenar en Portugal han posicionado este tipo de gafas como un "must-have" para quienes buscan un estilo audaz y premium .

Para este año, las monturas grandes y geométricas (como las que él prefiere) dominan el mercado, alejándose de los diseños minimalistas para dar paso a accesorios que sean el centro de atención del outfit .

El Benfica mantendrá conversaciones este verano con Nicolás Otamendi para una nueva ampliación de contrato , aunque no se descarta un contrato de un año más. El capitán firmó solo por una temporada más el pasado junio .

Con José Mourinho, el central se ha mantenido como titular habitual y, si su estado físico se lo permite, podría seguir siendo titular en la temporada 2026/27, según informa Record.

Está a punto de cumplir 38 años y su principal objetivo es jugar el Mundial de este año. Tras el torneo en Estados Unidos, Canadá y México, sopesará si quedarse en el Benfica o buscar un nuevo reto.

Esta temporada ha disputado 37 partidos con el Benfica: 20 en la Liga Portugal Betclic, 12 en la Champions League, dos en la Taça de Portugal, dos en la Taça da Liga y uno en la Supertaça. En 3.330 minutos, ha marcado tres goles. Está valorado en 1 millón de euros.