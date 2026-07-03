Un hombre murió después de prenderse fuego frente a una sede de la ONU El sujeto se presentó frente a la sede la Organización de las Naciones Unidas con una bandera tibetana. A pesar de ser atendido por los servicios de emergencias falleció en el hospital. Por Agregar C5N en









Un hombre se prendió fuego y murió frente a una sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. El terrorífico momento quedó captado por una cámara de seguridad y compartido en redes, donde se puede ver al sujeto en llamas parado sobre la vereda hasta que llega el servicio de emergencia.

La policía de la ciudad de Nueva York confirmó que un hombre falleció como consecuencia de graves quemaduras en las inmediaciones de la sede de la ONU. A pesar de ser trasladado al Hospital Bellevue, el sujeto no sobrevivió.

#URGENTE | Un hombre murió tras prenderse fuego frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El sujeto, vestido con prendas monásticas, portaba una bandera de Tíbet y panfletos con consignas de protesta contra China.https://t.co/faQMxpdxyt — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) July 3, 2026 Varios medios tibetanos informaron que este hombre "se inmoló frente a la sede de la ONU en Nueva York tras un llamamiento en directo a favor de la independencia y la unidad del Tíbet". Desde la Campaña Internacional por el Tíbet identificaron al sujeto como Lobga Rangzen.

"Lobga fue un incansable defensor del Tíbet que se dedicó a concienciar pacíficamente sobre la crisis de derechos humanos en el Tíbet", aseguró Tencho Gyatso, presidente de la Campaña Internacional por el Tíbet. Según Reuters Rangzen "estaba furioso por las restricciones que el gobierno chino había impuesto a sus compatriotas".