Los 5 nocauts más rápidos en la historia del boxeo: el primero es impresionante

Algunos pueden argumentar que estos nocauts prematuros roban al público la oportunidad de ver un combate completo y emocionante, otros no pueden evitar sentirse impresionados por la contundencia y precisión de los golpes que pueden cambiar el curso de una pelea en un instante.

A continuación, los 5 nocauts más rápidos en la historia del boxeo.

Las contiendas en la categoría de pesos pesados suelen caracterizarse por su rapidez y ferocidad, y este encuentro no fue diferente. En 1995, John Ruíz, el primer latino en alcanzar el título en esta división, se enfrentó a Tua, un contendiente invicto. La pelea resultó ser breve y explosiva, ya que en cuestión de segundos el retador dominó a Ruíz, derribándolo al lienzo en el primer asalto.

Este es el enfrentamiento más reciente que figura en la lista. En el año 2022, Medina encaró su quinto combate profesional frente al púgil mexicano Fernando Curiel. Sin embargo, esta pelea dejó insatisfechos a los seguidores presentes, ya que apenas comenzó, Curiel fue derribado por un par de impactos de Medina.

En el año 1990, estos dos pugilistas nos brindaron uno de los encuentros más breves en la historia del boxeo, con una duración de tan solo 12 segundos. Fue en ese breve lapso que Piper logró noquear a Ellis con un potente gancho de derecha, acabando con la pelea con un solo golpe. Resulta curioso destacar que la presentación de los boxeadores duró más que la acción real sobre el ring.

Hubo otro boxeador que logró derrotar a su oponente con un solo golpe: Jimmy Thunder. En 1997, este nativo de Nueva Zelanda entró en el ring para enfrentarse a Grimsley en lo que sería su trigésimo combate profesional. Las expectativas eran altas para un emocionante espectáculo, sin embargo, la realidad fue muy distinta. Antes de que la cámara pudiera siquiera enfocarse correctamente, Thunder había entregado uno de los nocauts más rápidos jamás vistos en la historia del boxeo.

