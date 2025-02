Los 2 pases más polémicos de la historia del fútbol argentino: uno te sorprenderá

Los pases de futbolistas suelen dar que hablar cuando se producen entre clubes de los denominados grandes o desde una institución hacia su clásico rival. Muchas veces son una espina que le queda clavada al hincha por mucho tiempo, y no pierde oportunidad de recordárselo al jugador cada vez que lo cruza en una cancha.

Dentro de la historia del fútbol argentino, dos pases en particular quedaron en el recuerdo por la polémica que generaron en su momento y el malestar que siguieron arrastrando por años. Ambas salidas se dieron en medio de conflictos económicos y problemas con la dirigencia, pero no dejaron de sorprender.

Ricardo Gareca de Boca a River

Ricardo Gareca de Boca a River Redes sociales

El hoy entrenador Ricardo "Tigre" Gareca surgió de las inferiores de Boca y debutó en Primera División en 1980, convirtiéndose en uno de los ídolos de la hinchada. Sin embargo, para fines de 1984 la situación económica del club era crítica, y acumuló una deuda de salarios con sus jugadores que derivaría en una huelga.

En ese contexto, tanto Gareca como Oscar Ruggeri, ambos representados por Guillermo Cóppola, pidieron la libertad de acción por falta de pago cuando sus contratos vencieron en diciembre y arreglaron su pase a River. Allí jugó solamente 12 partidos antes de emigrar al fútbol colombiano.

Los hinchas de Boca nunca se lo perdonaron y, aún hoy, consideran el pase como una traición. "No lo tomo como una buena decisión. Y en el caso mío, más todavía", reconoció Gareca años después. "La gente de Boca me puteaba cada vez que yo iba con Vélez, por ejemplo, con Independiente, me lo hacía sentir. Con el tiempo a lo mejor se apaciguan las cosas", concluyó.

Mauro Zárate de Vélez a Boca

Mauro Zárate de Vélez a Boca Redes sociales

El mediocampista quedó envuelto en una polémica en julio de 2018 cuando, tras haber asegurado que no jugaría en ningún club argentino que no fuera Vélez, arregló su incorporación a Boca. Los hinchas del Fortín lo vivieron como una verdadera traición e incluso tuvo problemas con su propios hermanos.

Zárate había vuelto a Liniers a principios de 2018 para pelear el descenso, y logró dejar al club en Primera División. Pero, según reveló, la dirigencia que encabezaba Sergio Rapisarda no le pagaba los sueldos y tampoco llamaba al Watford, club que en ese momento era propietario de su pase, para concretar la operación.

"Había hecho seis meses espectaculares, no llegaba el llamado y el pago tampoco. Nos juntamos, hablé con mis hermanos, con Nati (su mujer), con la barra de Vélez en ese momento, le comenté todo. 'Si vos podés cobrar', le digo, 'llamame y vamos mitad y mitad'. Me dolía muchísimo y en ese momento me sale pedirle perdón a la gente porque había faltado a mi palabra", contó a Clank!.