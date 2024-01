Locomotora Oliveras: "Mi sueño es salvar vidas con el deporte"

“El deporte me salvó la vida porque me hizo ser quien soy, la Locomotora, ganadora de 6 títulos mundiales, record guiness en boxeo. Yo nací en la pobreza, no era nada porque ni siquiera podía estudiar porque la universidad me quedaba a 100 kilómetros y no tenía para el colectivo”, recordó en diálogo con Leandro Rud en La Noche por C5N.

Si bien su acercamiento a ring se dio de grande, fue gracias a la ayuda de quienes le vieron condiciones y le permitieron entrenar sin tener que pagar en un gimnasio ya que no tenía plata. Y ahora, su intención es retribuir esa colaboración que tuvo a los demás.

“La mayoría de los boxeadores no tienen para pagar, pero le ven condiciones y le dan la oportunidad de confiar en esa persona a que vaya a entrenar todos los días. Es la oportunidad que te da el deporte porque el deporte saca a los chicos de la calle, de la droga; es el enemigo de la depresión, la angustia y la bronca”, reflexionó.

Después de haber dejado una huella en la historia del deporte argentino, ahora Locomotora tiene un sueño: salvar a los chicos de la calle. “Si a un chico que no tiene posibilidades porque nace en una villa, le pones una pelota va a jugar, si le pones unos guantes va a entrenar… el deporte te aleja de la violencia, salva vidas”, aseguró.

El proyecto de Locomotora Oliveras para ayudar a los chicos

Alejandra Oliveras que colabora solidariamente con comedores y grupos sociales, en 2020 la boxeadora se radicó en la ciudad santafecina de Santo Tomé, donde junto a amigas creó el Team Locomotora, un grupo de solidaridad con el que emprendió un fuerte trabajo social y mediante el cual realiza colecta de alimentos para colaborar con distintos merenderos.

Ahora, su ayuda social es ir más allá y darle una herramienta a los chicos. “Mi sueño es salvar vidas con escuelitas de boxeos o fútbol en todo el país de manera gratuita”, aseguró en La Noche.

También reconoció que le gustaría que el Gobierno de Javier Milei “pudiera hacer algo para poder subvencionarla” ya que volvió a remarcar que “el deporte realmente es el enemigo de las drogas. Esa es la manera de luchar contra los narcos”.

“Con el deporte quiero ayudar a que la gente adelgace, que salgan de la depresión por eso doy charlas motivacionales”, indicó y al mismo tiempo reconoció que de a poco ese proyecto se está llevando a cabo gracias a la ayuda de una empresa de materiales para la construcción: “La empresa que está apoyando este sueño es Venta Mat, que está en Ramallo y en el país que dijeron ‘cuando compren y nombren a la Locomotora, el porcentaje de la compra va a ir destinado a este proyecto para que pueda poner escuelitas de boxeo’. Así está empezando mi sueño a crecer”.