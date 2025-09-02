La influencer Jazmín "La Cuerpo" Salinas aseguró que se casará con su novio Mario, con quien tiene una relación hace 8 años. La noticia conmovió a los seguidores de la cantante trans argentina.

La noticia fue difundida por el periodista Fede Bongiorno, quien publicó en redes sociales el WhatsApp donde se reflejaba el intercambio entre ambos: “¿ Te querés casar conmigo ?” y ella contestó: " Obvio mi amor, acepto ”.

Después, La Cuerpo usó su cuenta de Instagram para confirmar la noticia: "¡ME CASO! En Mario encontré mucho más que un compañero: encontré un hogar, un abrazo donde siempre quiero volver y una vida que se construye día a día con ternura, paciencia y alegría", dijo .

Agregó: " Hoy me llena el corazón contarles que decidimos dar un paso más en este camino: ¡nos casamos! Quiero compartirlo con ustedes, este carrete de nuestros 8 años de relación con mi marido ya que siempre me acompañaron en cada etapa, en cada lucha, en cada sueño".

"Este amor también se nutre de la fuerza y el cariño que me hacen llegar, y por eso siento que de alguna manera también son parte de este momento. Así que todo el Cuerperío está invitado a mi civil en el mes de diciembre. ATTE, Jazmín Salinas".

Jazmín es una modelo, cantante e influencer, que nació en la localidad de Guernica en 1977 y atravesó una infancia marcada por la pobreza y la violencia. Se hizo conocida por crear contenido "bizarro" en el Tren Roca que la llevó a tener más de 150 mil seguidores en su cuenta de Instagram.