La influencer Jazmín "La Cuerpo" Salinas aseguró que se casará con su novio Mario, con quien tiene una relación hace 8 años. La noticia conmovió a los seguidores de la cantante trans argentina.
La influencer contó que formalizará su relación con Mario, su pareja desde hace casi una década, en diciembre.
La noticia fue difundida por el periodista Fede Bongiorno, quien publicó en redes sociales el WhatsApp donde se reflejaba el intercambio entre ambos: “¿Te querés casar conmigo?” y ella contestó: "Obvio mi amor, acepto”.
Después, La Cuerpo usó su cuenta de Instagram para confirmar la noticia: "¡ME CASO! En Mario encontré mucho más que un compañero: encontré un hogar, un abrazo donde siempre quiero volver y una vida que se construye día a día con ternura, paciencia y alegría", dijo.
Agregó: "Hoy me llena el corazón contarles que decidimos dar un paso más en este camino: ¡nos casamos! Quiero compartirlo con ustedes, este carrete de nuestros 8 años de relación con mi marido ya que siempre me acompañaron en cada etapa, en cada lucha, en cada sueño".
"Este amor también se nutre de la fuerza y el cariño que me hacen llegar, y por eso siento que de alguna manera también son parte de este momento. Así que todo el Cuerperío está invitado a mi civil en el mes de diciembre. ATTE, Jazmín Salinas".
Jazmín es una modelo, cantante e influencer, que nació en la localidad de Guernica en 1977 y atravesó una infancia marcada por la pobreza y la violencia. Se hizo conocida por crear contenido "bizarro" en el Tren Roca que la llevó a tener más de 150 mil seguidores en su cuenta de Instagram.
