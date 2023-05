Lionel Messi y una decisión clave de cara a sus últimos partidos en PSG

Si bien el club argumentó que sancionó al 10 por haber hecho su escapada a Arabia Saudita sin avisar, suena más a una represalia por haber anunciado que no renovará el contrato una vez finalizado el 30 de junio.

Así las cosas, el entrenador continúa confiando en el rosarino y, sin tomar en cuenta que su rumbo estará fuera del PSG, lo considera para afrontar los últimos partidos de la Ligue A1.

El papá de Lionel Messi, furioso contra la prensa por los rumores del futuro de su hijo

Jorge, el padre de Lionel Messi, apuntó contra la prensa por los rumores sobre el futuro deportivo de su hijo. En medio de las versiones que surgieron tras anunciar su salida del PSG, el representante del capitán argentino publicó un comunicado en sus redes sociales que causó gran revuelo en nuestro país y en Europa.

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión", aseguró.

"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada", recalcó Jorge Messi.

También calificó como "falta de respeto hacia los medios donde responden" el hecho de que "haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses".

"Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine sus 'noticias'", concluyó con ironía. El mensaje fue firmado con el logo que el equipo de Messi utiliza para todo lo relacionado con su marca.