La confianza en el Gobierno se estancó en octubre y marcó el promedio más bajo de la gestión

La Universidad Torcuato Di Tella reportó una leve suba mensual de 0,9% en su índice oficial, pero advirtió un estancamiento desde abril. Además, el indicador acumula una retracción de 20,7% respecto al cierre de 2025 y una baja del 7% interanual.

El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella registró en octubre un leve ascenso del 0,9% en medio del estancamiento que atraviesa la medición. El relevamiento confirmó además el promedio general más bajo en lo que va de la actual administración libertaria.

La casa de estudios precisó que el referencial oscila dentro de un rango acotado tras los fuertes retrocesos ocurridos a comienzos del año. Al respecto, la entidad aclaró que "desde abril el Índice ha oscilado en torno a un valor de 2, con ascensos y descensos de magnitud modesta (y compatibles con el error muestral)".

El informe técnico registró una merma de 20,7% en comparación con los valores de fines de 2025 y una caída de 7% en términos interanuales . Como consecuencia de esta trayectoria, el promedio de la confianza gubernamental descendió a 2,33 puntos, el registro más bajo de la gestión de Javier Milei.

Para contextualizar el desempeño oficial frente a gestiones pasadas en el mismo período de mandato, la casa de altos estudios acotó: "Como referencia, los promedios durante las dos presidencias anteriores (las de Mauricio Macri y Alberto Fernández) en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,45 y 1,85 puntos, respectivamente".

En el desglose de las variables que integran la medición, la principal mejora del mes ocurrió en la categoría sobre la capacidad para resolver problemas . También existieron incrementos de menor magnitud en eficiencia, evaluación general y preocupación por el interés general , frente a un descenso en el rubro de honestidad.

Pese al deterioro reciente, el análisis histórico del relevamiento ubicó la percepción pública en niveles elevados frente a los registros posteriores a la convertibilidad. En el mes 34 de gobierno, la confianza hacia el oficialismo se posicionó en un nivel similar al de la gestión de Mauricio Macri, aunque lejos del desempeño de Néstor Kirchner.

En el plano demográfico, las mermas más severas afectaron a grupos específicos de la población. La casa de estudios detalló que "las mayores variaciones negativas del mes se concentraron en el segmento de mayores de 50 años y entre quienes poseen instrucción secundaria".

Por el contrario, los incrementos más notorios en la percepción de los encuestados surgieron en dos grupos definidos. Al respecto, el informe concluyó que "los mayores incrementos se encuentran entre quienes indicaron que ellos o sus familias fueron víctimas de delito en los últimos 12 meses y en el segmento que considera que la situación económica se mantendrá igual dentro de un año".