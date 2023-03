Lionel Messi: "Quedó demostrado que es difícil ganar la Copa del Mundo".

Lionel Scaloni: "No sé cuándo se volverá a repetir algo así"

Ante el público en el estadio de River, Messi remarcó lo complicado que fue conseguir un Mundial: "Hay que disfrutar de esto. Estuvimos mucho tiempo sin poder ganarla y no sabemos cuánto tiempo pasará para volver a conseguirla. Quedó demostrado que es difícil ganar la Copa del Mundo. Depende de muchas cosas, a veces por pequeños detalles no se puede conseguir".

"Estamos festejando los campeones. No me quiero olvidar de todos los compañeros que tuvimos anteriormente, que también peleamos antes de conseguir esta. Ellos también se merecen el reconocimiento porque dejaron todo por esta camiseta", manifestó Messi ante el público en el estadio para pedir que los que no lograron los objetivos deseados, también sean distinguidos.

El capitán de la albiceleste remarcó todo lo que buscó ganar torneos con la Selección: "Siempre soñé festejar con ustedes. Poder venir a mi país y levantar una Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo".

Por último, Messi mostró su agradecimiento al público por las muestras de afecto. "Darles las gracias a ustedes por el cariño que venimos recibiendo", manifestó en un estadio colmado.

El nuevo récord que rompió Messi con el tremendo golazo de tiro libre a Panamá

Lionel Messi anotó un golazo de tiro libre para la Selección argentina en el amistoso contra Panamá con un excelso remate y llegó a las 800 conquistas en su carrera.

El astro argentino, quien fue clave en la consagración en el Mundial Qatar 2022, eclipsó al estadio Monumental con su impresionante golazo, luego de haber impactado otros dos remates en el palo. El gol significó el 2 a 0 definitivo en el triunfo sobre los panameños en un partido que se complicó más de lo esperado.

Luego del segundo tanto llegó el gran festejo con sus compañeros, quienes también fueron parte de las celebraciones por el campeonato en la última Copa del Mundo. Además, la ovación del público para con Messi fue contundente.