Lionel Messi presentó su nuevo perfume y fue viral: "Un campeón del mundo..."

Al ingresar al sitio web oficial, se presentan dos opciones para comprar el perfume, una que solo trae la fragancia y otra que también incluye un bolso de viaje y un body wash. En este caso, como el producto no se encuentra en Argentina, el costo de envío superará los $100 mil en todos los casos y se deben agregar los impuestos, lo que hace que los costos lleguen casi a cuadruplicarse.

En el video, el locutor relató: "Un futbolista, un campeón del mundo, un padre y un caballero. Una leyenda: Messi, más de lo que vemos. Messi, la fragancia". Además, se lo puede ver caminando por una especie de laberinto de espejos, donde termina por posar junto al recipiente.

Embed - Leo Messi on Instagram: "Muy feliz de presentarles mi primera fragancia. Disponible en @messifragrances y en las principales perfumerías del mundo. Espero que les guste. #messifragrances I am very happy to present my first fragrance. Available now through @messifragrances and leading fragrance retailers globally. I hope you like it. #messifragrances"