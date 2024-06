Lionel Messi, con la confianza en alza: "Argentina siempre es favorita"

En la previa del estreno de la Selección argentina en la Copa América, Lionel Messi se tiene fe para revalidar el título del 2021: "Va a ser un torneo igualado, pero Argentina siempre es favorita", expresó. Además, chicaneó a Tinelli, su entrevistador, por su nuevo look.

Messi habló con Tinelli, quien estrenó renovado look.

En una entrevista con el animador Marcelo Tinelli , quien estrenó un renovado look, el astro argentino se mostró con muchas ganas de empezar un nuevo desafío con la Selección, que debuta este jueves, a las 21 ante Canada en Atlanta. "Sabemos que tenemos que hacer lo mismo e incluso más para volver a ganar, y tratar de competir como lo venimos haciendo siempre e intentar llegar a lo máximo" , continuó el 10 de la Selección que jugará la última Copa América de su carrera.

"Argentina siempre es favorita".



"Argentina siempre es favorita".



"Creo que va a ser un torneo muy igualado porque las selecciones cada vez son mas complicadas". #MessiEnAmerica @cuervotinelli pic.twitter.com/HFULWoif7y — América TV (@AmericaTV) June 19, 2024

Aunque pasó por muchos temas, Lio no dejó escapar el nuevo look de Tinelli. En un homenaje al color de Inter Miami, el nuevo club del crack argentino chicaneó al animador por el pelo rosa: “Y... jugado el color. Pero el rosa se usa mucho”, lo gastó el 10. Para tranquilizar al conductor, le contó que está a tono con Miami: “Acá igual no pasa nada, pero allá, un frío bárbaro hace encima. Acá con el calor zafa, allá es jodido”. Por supuesto, Tinelli también se sumó a la broma y agregó: “Me comparaban con una de Gran Hermano”.

"Me tomé toda mi vida y carrera de la misma manera: en competir, en intentarlo, en querer ganar siempre".



"Me tomé toda mi vida y carrera de la misma manera: en competir, en intentarlo, en querer ganar siempre".



"Sabíamos que acá la familia iba a estar bien".#MessiEnAmerica @cuervotinelli pic.twitter.com/b5Bi2Xtxef — América TV (@AmericaTV) June 19, 2024

Por último, ante la consulta obligada sobre su futuro, Messi no dudo en responder: "No sé si voy a estar en el próximo Mundial", repitió el astro argentino ante la consulta de cuáles son sus expectativas respecto del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Argentina formará parte del Grupo A de la Copa América 2024 junto con los seleccionados de Canadá, Chile y Perú.