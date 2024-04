Leonardo Madelón renunció en Gimnasia: los 11 técnicos que se fueron en la Copa de la Liga

Madelón, que dio por terminado su cuarto ciclo en el Lobo platense, dirigió 27 encuentros desde septiembre de 2023, en los cuales consiguió 11 victorias, 12 derrotas y cuatro empates. A lo largo de esta etapa tuvo una efectividad del 45,67% de los puntos.

No somos ladrones, solo que algunas cosas no salieron. Le quiero mandar un abrazo a todos los hinchas de Gimnasia No somos ladrones, solo que algunas cosas no salieron. Le quiero mandar un abrazo a todos los hinchas de Gimnasia

Por su parte, el presidente Mariano Cowen, que acompañó al DT ante los medios de prensa, expuso la decisión de finalizar el vínculo: “Cuando iniciamos era una situación complicada y lo fuimos a buscar a Leo. Puso su conocimiento y su corazón para lograr el objetivo de mantener la categoría, que logramos el año pasado. Como todo proceso tiene sus altibajos y revisamos todo el proceso. Charlamos con Leo y le pusimos un punto final a este proceso. Le queremos agradecer por poner el pecho en un momento muy difícil”

Los técnicos que renunciaron en la Copa de la Liga Profesional 2024

La Copa de la Liga Profesional transita la anteúltima fecha de la fase regular. A lo largo de estas 14 jornadas, ya han renunciado 11 de los 28 entrenadores que comenzaron el torneo. C5N te cuenta el detalle:

Abel Balbo Balbo se despidió de Central Córdoba la semana pasada.