A la vez, Bielsa disfrazó su tajante frase de elogio y opinó que el hecho de “que no haya una fórmula eficaz para que un gran jugador no luzca va a mantener más vivo el fútbol”.

El exentrenador de Newell’s sabe que Argentina es el campeón mundial y llega invicto a la quinta fecha de Eliminatorias, por lo cual evaluó su vaticinio del partido: “Yo no me imagino que Argentina no intente manejar la pelota y no me imagino a Uruguay sin tratar de evitarlo con mucha dedicación y al revés”.

Selección argentina octubre 2023 Télam

“Si decididamente no pensamos en tratar de jugar, si solamente pensamos en defender, es el camino más corto para dar el partido por perdido”, cerró.

El dardo de Felipe Melo a Lionel Scaloni: "Messi es el número 1, pero..."

Felipe Melo, ganador de la reciente Copa Libertadores ante Boca, y uno de los jugadores importantes de Fluminense, no se guarda nada a la hora hablar y tras la consagración se animó a hacerle un pedido a Lionel Scaloni, excompañero de Racing de Santander y actual entrenador de la Selección argentina.

En ese sentido, el defensor brasileño destacó el gran presente de Germán Cano, la máxima figura del Tricolor para conquistar el primer título del club en el máximo certamen internacional, y se animó a pedirle a Scaloni que lo convoque para que vista la camiseta celeste y blanca.

Es que, el delantero registró 13 goles en 12 partidos y 2 asistencias, ubicándose como el máximo goleador de la Copa Libertadores. Incluso, marcó en todas las fases, con excepción de octavos de final, y hasta se dio el lujo de marcar tres en semifinales ante Inter de Porto Alegre.

El pedido de Felipe Melo para Scaloni sobre Cano

En diálogo con TNT Fútbol, Felipe Melo, quien aseguró que conoce a Lionel Scaloni por haber compartido vestuario a Racing de Santander, dijo “no entender” cómo es que Germán Cano aún no fue convocado a la Selección argentina.

“No entiendo qué pasa con Scaloni, jugué con él, es un gran chico. Pero el fútbol es momentos y Cano es uno de los mejores de Argentina. Messi es el número uno, pero Cano es 2”, aseguró sin titubeos y pidió: “Hay que llevarlo, darle la oportunidad. Aunque sea un amistoso. Hay que llamarlo, es un jugador que está haciendo mucho”.

Además de las estadísticas sobresalientes en Copa Libertadores, Germán Cano se ubica entre los máximos goleadores del mundo en la actualidad. Tan sólo por detrás de Haaland, con 37 tantos en 51 partidos.