Las sorprendentes frases de Gallardo sobre su salida de River: "Estaba muy convencido..."

En diálogo con el canal FIFA+, Gallardo se refirió a su salida de River en 2022 y reconoció el desgaste que tuvo: "Principalmente, me dio salud. Cuando estás embarcado en el día a día y en la rutina de la exigencia permanente uno no se da cuenta, pero te va llevando. Cuando nos paramos y nos miramos al espejo decimos: ¿Qué pasó acá? ¿Qué nos pasó en esta cara?"

También expuso cómo se encuentra en la actualidad: "Como estamos en la rutina, no nos detenemos a pensar qué nos pasa internamente. Ahora me siento bien, contento. Disfruté de las cosas normales de la vida y salí de mi rutina de exigencia permanente. Descubrí también que hay momentos en los que hay que saber parar para poder salir y pensar".

En tal sentido, reflexionó: "No digo que no extrañé la rutina, pero estaba muy convencido de lo que quería hacer. No podés soltar eso que hiciste durante tantos años de la noche a la mañana. Y yo estaba viviendo un proceso interno porque sabía que lo tenía que hacer".

Asimismo, admitió una equivocación por la aplicación de periodos. "Uno a veces se da plazos y eso fue un error porque no tenía que darme plazos, tenía que ir sintiendo cosas, ver cómo se iban presentando y en qué momento estaba yo. Después de ocho años y pico en River ocupando mucho tiempo de mi vida, decidí salirme y, cuando entendí que no tenía que darme plazos, empecé a sentirme más liviano", admitió.

Gallardo habló de su llegada a Al Ittihad

Por otra parte, el entrenador Marcelo Gallardo expuso cómo aceptó dirigir a Al Ittihad: "Cuando llegó la oferta fue así. Llegó, lo discutimos, era un momento en que me sentía bien y quería descubrir de qué se trataba porque era algo totalmente fuera de las expectativas de muchos. Sentí que era un momento para avanzar y descubrir algo".

En esta línea, indicó que no estaba entre sus planes entrenar a un equipo de Arabia Saudita. "Fue una experiencia para conocer un poco de qué se trataba este boom de querer potenciar esta liga. Fue una experiencia que me sirvió para empezar a entender y conocer un poquito el lugar. Si bien fue a principios de año, no tenía pensado venir. A veces las cosas suceden y uno tiene que estar preparado para tomar decisiones", aseguró.