24 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Las claves de la primera victoria de Los Pumas sobre los All Blacks en suelo argentino

El seleccionado nacional de rugby venció por primera vez en el país a Nueva Zelanda, potencia indiscutida del mundo ovalado. ¿Casualidad o parte de un proceso?

Por
Los Pumas vencieron a los All Blacks por cuarta vez en su historia

Los Pumas vencieron a los All Blacks por cuarta vez en su historia, la primera en condición de locales.

Todavía dura la celebración en el rugby argentino luego del triunfo de Los Pumas por 29 a 23 a los All Blacks, el poderosísimo seleccionado de Nueva Zelanda, en lo que constituyó la primera victoria como local sobre los de negro, tras haberlos vencido en suelo extranjero en otras tres ocasiones. ¿Cuál fue el camino para llegar a este resultado? ¿Casualidad o parte de un proceso?

¡historica victoria de los pumas! vencieron por primera vez a los all blacks en argentina
Te puede interesar:

¡Histórica victoria de Los Pumas! Vencieron por primera vez a los All Blacks en Argentina

Pablo Alonso, periodista especializado, dialogó este domingo con Néstor Dib en Argentina en Vivo, por C5N, donde desmenuzó los detalles del histórico partido en Vélez para analizar los porqués detrás del triunfo por la segunda fecha del Rugby Championship 2025, el torneo que reúne a las potencias ovaladas del hemisferio sur: Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

"El rugby, para mí, se está instalando como el segundo deporte más popular en la Argentina. Le puede estar peleando ahí al Turismo Carretera, que de hecho este fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires hay un gran evento, pero es una, dos o tres fechas en las que moviliza tanta gente. Después, no hay deporte que convoque en la Argentina, después del fútbol, tanto como el rugby en el último tiempo. Venimos de más de 55 mil personas en el Estadio Mario Alberto Kempes, acá en Córdoba, ese estadio no se llena así nomás, eh", planteó Alonso.

"Acompañado esto, claro está, de las buenas actuaciones de los distintos seleccionados argentinos y los jugadores que están desperdigados por el mundo, algo que también antes era una rareza o eran muy poquitos y hoy hay jugadores argentinos en todo el planeta. Esto también hace que el deporte haya crecido, porque ya los chicos que practican rugby a los 20, 22, 23 años se van a jugar por el mundo porque se han abierto otras plazas, que antes ni existían y hoy viven del rugby", añadió.

Embed

Para el periodista, el triunfo no se debió a un bajón de Nueva Zelanda sino que "Argentina claramente subió de nivel". "Hasta 2011, este torneo lo jugaban los otros tres menos Los Pumas. Desde 2012 Argentina ha jugado, por ejemplo, 25 partidos con los All Blacks. Jugar desde el 2012 el torneo todos los años contra los tres mejores, evidentemente vos elevás el nivel. Antes Argentina era el el invitado de relleno a la fiesta, 'me sobró una tarjeta, se la doy a este, total le ganamos'. Pero fue subiendo de nivel y de hecho el año pasado ya le ganó a los tres", contextualizó.

"Argentina se sienta en la mesa como invitado principal en este torneo y está para jugarle de igual a igual a cualquiera. Este sábado fue un claro ejemplo", sintetizó. En cuanto al juego, Los Pumas "hicieron un partido brillante, dieron vuelta a la página respecto de lo que había pasado en Córdoba hace siete días y jugaron un partido perfecto en todas sus líneas".

"Fue un partido histórico que quedará guardado en las páginas doradas del deporte argentino con aquellas veladas del Luna Park, con los goles de Maradona, con Vilas y y toda la generación dorada que ha dejado su legado", aseguró.

La reacción de los medios neozelandeses tras la victoria de Los Pumas

"En Nueva Zelanda el rugby es como el fútbol acá. Los potreros que tenemos acá o que había en su momento cuando nosotros éramos chicos, allá son canchas de rugby. Por eso también la distancia cultural que hay con el rugby argentino", explicó Alonso, a modo de introducción.

En ese contexto, "ya han ha salido los los distintos medios de comunicación en Nueva Zelanda a bajarle la caña a su equipo tras la derrota con Argentina". "Por ejemplo, Stuff, un medio muy pero muy conocido allá, dijo que 'la indisciplina de los All Blacks hizo que le dé la primera victoria a la Argentina y sufrió una derrota muy pero muy triste'", señaló.

"One News, otro medio importante de Nueva Zelanda dijo: 'Los Pumas hicieron historia al aplastar a los All Blacks en Argentina'. Y New Zealand Herald dijo: 'Historia para los Pumas, rompieron la barrera al sorprender a los erráticos All Blacks'. Allá se preguntan qué pasó con los hombres de negro", relató.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Será el primer evento deportivo ajeno al fútbol en el que se aplicará el programa Tribuna Segura.

Pumas-All Blacks: por primera vez se aplicará el derecho de admisión en un evento deportivo ajeno al fútbol

Los morosos no podrán ingresar a ver el partido del seleccionado nacional de rugby.

La Ciudad controlará a los deudores alimentarios morosos en el partido entre Los Pumas y All Blacks en Vélez

La Selección argentina de rugby no tuvo su debut soñado.
play

Mal debut de Los Pumas en el Rugby Championship: perdieron 24-41 frente a los All Blacks en Córdoba

play

Gran gesto de los All Blacks: visitaron a los Espartanos en la Unidad 48 de San Martín

Hace un año, Los Pumas hacían historia en Wellington ante los All Blacks.

Arranca el Rugby Championship y en C5N se vive de la mano de Alejandro Coccia

brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejo inconsciente y casi lo mata

Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Rating Cero

James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: Estoy de vuelta

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: "Estoy de vuelta"

“Lo dejó como un cornudo, esas cosas se ocultan”, analizó MirthaLegrand 

Mirtha Legrand destrozó a Gimena Accardi tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez: "Lo dejó como..."

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

Ya está disponible en Netflix Dune: parte 2, un nuevo trhiller estadounidense que está siendo tendencia.
play

Dune: parte dos llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la famosa historia

Netflix estrena “Rehén”, una serie limitada de suspenso político que combina intriga, chantaje y decisiones de alto riesgo en cinco episodios.
play

Está en Netflix y es una serie espectacular: mucha conspiración y poder

últimas noticias

La doctora Sara Marín advierte que hábitos de sueño irregulares afectan la salud física y mental a largo plazo.

Una médica advirtió por qué dormir esta cantidad de horas es peligroso: pocos lo sabían

Hace 6 minutos
James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Hace 7 minutos
Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Hace 12 minutos
Conocé la forma de descartar correctamente estos elementos para que no contaminen el Medio Ambiente

Cómo podés reciclar pilas y baterías que ya no podes utilizar en tu casa

Hace 13 minutos
La inteligencia artificial definió cuáles son las aplicaciones que jamás te convienen descargar en tu celular.

La inteligencia artificial reveló qué aplicaciones no debés instalar en tu celular bajo ningún motivo

Hace 24 minutos