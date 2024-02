LaLiga denunciará la agresión a Ocampos: la bronca del jugador tras la polémica

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1754606979073376686?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1754606979073376686%7Ctwgr%5E2963b842e60605cc6abcb246ea673f64768845ad%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20noneditable20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1timestamp%3D1707226449179764&partner=&hide_thread=false A OCAMPOS NO LE GUSTÓ NADA: repudiable gesto de unos fanáticos de Rayo Vallecano en el partido ante Sevilla en #LaLigaxESPN.



Si bien la primera reacción del argentino fue acercarse y hacerle un breve comentario, después del cotejo habló ante la prensa y lamentó el hecho. “Siempre hay un tonto, no le quiero dar demasiada importancia, es la primera vez que me pasa, ojalá no se manche el fútbol ni una afición que siempre se comportó de la mejor manera”, señaló el oriundo de Quilmes y deseó que “tanto la Liga como el Rayo tomen medidas”.

Y agregó: “Ojalá nunca vuelva a pasar ni en el fútbol masculino, ni desde luego en el femenino, en el que sería un escándalo”.

También respondió a las declaraciones del jugador del Rayo, Sergio Camello, que calificó la acción como “una niñatada” y afirmó que como Ocampos viene de Argentina, “seguro que pasan cosas peores”. “Camello no tiene que decir esas cosas, tenemos que dar ejemplo, yo tengo dos hijas y les tengo que dar el ejemplo, no es una niñatada”, sostuvo.

LaLiga denunciará ante la Fiscalía de Menores la agresión a Lucas Ocampos

Tras la agresión a Lucas Ocampos, LaLiga va a denunciar ante la Fiscalía de Menores la agresión del menor hincha del Rayo Vallecano que ya fue identificado por la Policía.

El Sevilla había reclamado a LaLiga que tomara “medidas oportunas para que no se vuelvan a repetir comportamientos” en un partido de fútbol y lamentó “profundamente” el hecho que calificó como “un gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local” y que, según el club, “no se debería permitir” en la competición si se aspira “a ser la mejor liga del mundo”.

El conjunto sevillano también dejó plasmado “su máximo apoyo” a Lucas Ocampos, que “demostró saber estar y una enorme profesionalidad, pese a la inaceptable actitud del aficionado que le increpó”.

Por su parte, a través de un comunicado, el Rayo Vallecano expresó el repudió a “la acción que tuvo un aficionado con el jugador del Sevilla FC Lucas Ocampos”, y enfatizó que se trató de una “acción aislada” en la que ni la entidad ni los otros 15 mil espectadores tienen responsabilidad.

“Esta acción aislada es únicamente de responsabilidad individual del aficionado que la ejecutó, no teniendo responsabilidad alguna sobre la misma ni Rayo Vallecano de Madrid SAD ni ninguno de los otros casi 15 mil espectadores que llenaron el Estadio de Vallecas en el partido contra el Sevilla FC, los cuales tuvieron un comportamiento ejemplar”, indicó.