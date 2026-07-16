"¡Es vergonzoso!": así relataron los periodistas ingleses la eliminación ante Argentina Se viralizó un compilado que muestra las reacciones de los relatores británicos que narraron los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para dar vuelta el resultado en los minutos finales. De la gloria al caos, en instantes: "¡Te lo dije, no se puede jugar así! ¡Ellos no van a abandonar!". Por Agregar C5N en









El dramático relato de los periodistas ingleses.

Argentina le ganó 2-1 un partido histórico a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 y los relatores británicos estallaron de bronca tras los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez que terminaron dando vuelta el partido.

Con cierta calma tras el gol de Anthony Gordon, los relatores comenzaron a subir temperatura, en primera instancia, por los cambios de Thomas Tuchel. "Argentina, como era de esperarse, avanzando muy rápido. Enzo estaba apuntando hace un tiempo", dicen durante el gol que determinó el empate.

"Despídanlo, despídanlo. Es vergonzoso", pedía el relator completamente lleno de bronca. "Te lo dije, colega. Te dije que esto iba a pasar, están llegando hace 15 minutos. No puedes jugar así contra Argentina, no van a rendirse. Es una decisión terrible de Thomas Tuchel", reclamó.

"Nos retiramos muy pronto, demasiado pronto", analizó sobre la estrategia del entrenador alemán de intentar cuidar el resultado. "Podríamos haber tenido a Rashid, podríamos haber tenido a Saka. Teníamos mucho más para dar en este partido", lamentó.

La explosión fue cuando llegó el 2-1 de Lautaro Martínez. Después de casi lamentarse el tiro en el palo de Alexis Mac Allister, al momento del gol del Toro el silencio fue total. Tras varios segundos sin palabras, los relatores dijeron: "Estamos afuera. Fue una terrible decisión, es motivo de despido. Argentina lo ganó en el minuto 92. Vergonzoso, despídanlo ya mismo".