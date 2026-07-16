"¡Es vergonzoso!": así relataron los periodistas ingleses la eliminación ante Argentina

Argentina le ganó 2-1 un partido histórico a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 y los relatores británicos estallaron de bronca tras los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez que terminaron dando vuelta el partido.
Se viralizó un compilado que muestra las reacciones de los relatores británicos que narraron los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para dar vuelta el resultado en los minutos finales. De la gloria al caos, en instantes: "¡Te lo dije, no se puede jugar así! ¡Ellos no van a abandonar!".
Argentina le ganó 2-1 un partido histórico a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 y los relatores británicos estallaron de bronca tras los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez que terminaron dando vuelta el partido.
Con cierta calma tras el gol de Anthony Gordon, los relatores comenzaron a subir temperatura, en primera instancia, por los cambios de Thomas Tuchel. "Argentina, como era de esperarse, avanzando muy rápido. Enzo estaba apuntando hace un tiempo", dicen durante el gol que determinó el empate.
"Despídanlo, despídanlo. Es vergonzoso", pedía el relator completamente lleno de bronca. "Te lo dije, colega. Te dije que esto iba a pasar, están llegando hace 15 minutos. No puedes jugar así contra Argentina, no van a rendirse. Es una decisión terrible de Thomas Tuchel", reclamó.
"Nos retiramos muy pronto, demasiado pronto", analizó sobre la estrategia del entrenador alemán de intentar cuidar el resultado. "Podríamos haber tenido a Rashid, podríamos haber tenido a Saka. Teníamos mucho más para dar en este partido", lamentó.
La explosión fue cuando llegó el 2-1 de Lautaro Martínez. Después de casi lamentarse el tiro en el palo de Alexis Mac Allister, al momento del gol del Toro el silencio fue total. Tras varios segundos sin palabras, los relatores dijeron: "Estamos afuera. Fue una terrible decisión, es motivo de despido. Argentina lo ganó en el minuto 92. Vergonzoso, despídanlo ya mismo".
"¿Cómo puedes tomar esa decisión con 25 minutos por delante? Nos está viendo el mundo. Lo ha echado totalmente a perder, estamos afuera del Mundial por culpa de Thomas Tuchel", soltaron sobre los últimos instantes del partido.
Una vez finalizado el partido, se escucha el murmullo y el festejo de la parcialidad argentina. "El pesar otra vez en semifinales, mientras que Argentina siempre hace lo mismo. Lo que hace cualquier selección internacional. Van 6/6 en semifinales y van a defender su corona. No entraron en pánico y defendieron su plan. Se merecen estar en la final del mundo, aunque me duela decirlo", cerró.