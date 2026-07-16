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16 de julio de 2026 Inicio

El día después: así se lamentó la prensa inglesa tras la eliminación ante la Selección argentina en el Mundial 2026

Los diarios mostraron en sus tapas la desazón ante la derrota, en tono de duelo nacional, luego de que los capitaneados por Lionel Messi dieran vuelta el resultado en un puñado de minutos para quedarse con el pase a la final, que a los británicos se les niega desde 1966.

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Un Harry Kane abatido tras la agónica derrota de Inglaterra frente a la Selección argentina en el Mundial 2026.

Un Harry Kane abatido tras la agónica derrota de Inglaterra frente a la Selección argentina en el Mundial 2026.

Daily Express
La Selección, sin descanso.
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Los tabloides fueron los más viscerales. El Daily Mirror eligió una sola palabra, "Shattered" (destrozados), sobre la imagen de un Jude Bellingham desolado. El Daily Mail fue por el lado dramático con "En la noche en la que nuestro sueño murió" y no evitó la referencia directa al verdugo histórico: "eliminados por... ustedes ya saben". The Sun, fiel a su estilo de juegos de palabras, tituló "Wonderbawl", en referencia al himno no oficial Wonderwall, y volvió a mencionar la herida de 1986 y la Mano de Dios, aunque sin nombrarla.

El Daily Express apeló a la épica de la "agonía" y recordó que la espera desde 1966 se extiende una vez más. El Daily Star, el más lúdico de todos, jugó con el apellido del capitán inglés en "Kaned by Messi" (bastonazo de Messi).

Entre los llamados "broadsheets" o diarios serios, el tono bajó un poco en intensidad pero no en dramatismo. The Times tituló "Dolor de cabeza de últimos minutos" y acompañó con una foto de Messi consolando a Harry Kane, imagen que también usó The Daily Telegraph bajo el título "El sueño mundialista de Inglaterra, terminado". El Metro, de distribución gratuita, resumió todo en "Just out of reach".

Las tapas de los medios ingleses tras la derrota con la Selección argentina en la semifinal del Mundial 2026

"Agonía mientras sigue nuestra espera", tituló el Daily Express.

Para el Daily Mail, la del miércoles fue

Para el Daily Mail, la del miércoles fue "La noche en la que nuestro sueño finalmente murió".

Para el Daily Mirror, el sueño de Inglaterra

Para el Daily Mirror, el sueño de Inglaterra "termina en lágrimas".

El Daily Star se rindió ante Lionel Messi.

El Daily Star se rindió ante Lionel Messi.

The Daily Telegraph, otro diario que hizo hincapié en el

The Daily Telegraph, otro diario que hizo hincapié en el "sueño terminado".

"Simplemente fuera de alcance", tituló Metro.

Para The Guardian fue un

Para The Guardian fue un "cambio y fuera".

"Último rugido: Inglaterra se quedó corto", el título de The Paper.

Para The Sun,

Para The Sun, "son 60 años de dolor con los Leones hundidos por los goles agónicos".

"Dolor de cabeza final para los batalladores leones ingleses", lamentó The Times.

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