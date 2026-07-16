El día después: así se lamentó la prensa inglesa tras la eliminación ante la Selección argentina en el Mundial 2026 Los diarios mostraron en sus tapas la desazón ante la derrota, en tono de duelo nacional, luego de que los capitaneados por Lionel Messi dieran vuelta el resultado en un puñado de minutos para quedarse con el pase a la final, que a los británicos se les niega desde 1966. Por Agregar C5N en









Un Harry Kane abatido tras la agónica derrota de Inglaterra frente a la Selección argentina en el Mundial 2026. Daily Express

Tras caer 2-1 ante la Selección argentina en la semifinal del Mundial 2026, Inglaterra se despertó este jueves con la misma sensación de siempre: la final que se les niega desde hace 60 años. Las tapas de los principales diarios británicos, en tanto, coincidieron en un tono de duelo nacional.

Los tabloides fueron los más viscerales. El Daily Mirror eligió una sola palabra, "Shattered" (destrozados), sobre la imagen de un Jude Bellingham desolado. El Daily Mail fue por el lado dramático con "En la noche en la que nuestro sueño murió" y no evitó la referencia directa al verdugo histórico: "eliminados por... ustedes ya saben". The Sun, fiel a su estilo de juegos de palabras, tituló "Wonderbawl", en referencia al himno no oficial Wonderwall, y volvió a mencionar la herida de 1986 y la Mano de Dios, aunque sin nombrarla.

El Daily Express apeló a la épica de la "agonía" y recordó que la espera desde 1966 se extiende una vez más. El Daily Star, el más lúdico de todos, jugó con el apellido del capitán inglés en "Kaned by Messi" (bastonazo de Messi).

Entre los llamados "broadsheets" o diarios serios, el tono bajó un poco en intensidad pero no en dramatismo. The Times tituló "Dolor de cabeza de últimos minutos" y acompañó con una foto de Messi consolando a Harry Kane, imagen que también usó The Daily Telegraph bajo el título "El sueño mundialista de Inglaterra, terminado". El Metro, de distribución gratuita, resumió todo en "Just out of reach".