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16 de julio de 2026 Inicio

Video: un hincha argentino quedó en medio de una multitud en Londres y tuvo que ser escoltado por la Policía

Al menos 10 efectivos caminaron junto al hincha que vestía la camiseta celeste y blanca de la Selección nacional. Lejos de temer, el joven se animó a cargar a los que lo grababan tras el 2-1.

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El hincha argentino hizo el Topo Gigio de Enzo Fernández.

El hincha argentino hizo el Topo Gigio de Enzo Fernández.

La histórica victoria de la Selección argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 no solo desató la locura en la cancha, sino que trasladó una enorme tensión a las calles. En pleno corazón de Londres, un hincha albiceleste estuvo al borde de ser linchado por una furiosa multitud de fanáticos ingleses y debió ser escoltado de urgencia por las fuerzas de seguridad.

La Selección, sin descanso.
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El dramático episodio tuvo lugar en la avenida Regent Street St James’s, a metros de la emblemática plaza Piccadilly Circus. Allí, un joven que vestía la camiseta celeste y blanca con la 10 en la espalda comenzó a ser acorralado y perseguido por decenas de simpatizantes de los Three Lions que masticaban la derrota.

Las imágenes, que no tardaron en viralizarse en las redes sociales, muestran al argentino caminando custodiado en todo momento por un fuerte cordón de efectivos de la Policía Metropolitana (Scotland Yard) que hacían de escudo humano para garantizar su integridad física.

Mientras los uniformados lo abrían paso entre la muchedumbre para ponerlo a salvo, el ambiente se tornó hostil: una lluvia de silbidos, insultos, abucheos y teléfonos celulares registrando la escena acompañaron su retirada, e incluso se llegó a registrar el lanzamiento de algunos objetos hacia donde él caminaba.

A pesar de la extrema tensión del momento, el diario británico The Standard detalló que el simpatizante argentino no cometió ninguna infracción ni incurrió en conductas provocadoras, aunque sí mostró la camiseta. Afortunadamente, el operativo preventivo de la policía inglesa funcionó con rapidez, logrando subir al hincha a una furgoneta policial para sacarlo del microcentro londinense sin que se reportaran heridos ni incidentes mayores.

Video: la tensión vivida en Londres tras la derrota de Inglaterra

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