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16 de julio de 2026 Inicio

Reino Unido exigió a la FIFA investigar a Argentina por la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores

Los futbolistas la mostraron una vez consumada la victoria en semifinales por 2-1, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. La solicitud formal la impulsó Peter Kyle, Secretario de Negocio.

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La bandera desplegada tras la victoria ante Inglaterra.

La bandera desplegada tras la victoria ante Inglaterra.

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Tras la histórica victoria de la Selección nacional ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, Reino Unido pidió a la FIFA investigar a Argentina por la bandera de Malvinas que desplegaron los jugadores.

La Selección, sin descanso.
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Durante las celebraciones posteriores al partido, varios futbolistas del plantel albiceleste sostuvieron una bandera que entregaron hinchas desde la tribuna con el lema "Las Malvinas son argentinas", un hecho que desató una fuerte reacción en el Reino Unido y podría acarrear duras sanciones deportivas.

La disputa por la soberanía de las islas Malvinas sigue siendo un tema de extrema sensibilidad entre ambas naciones, que se enfrentaron en un conflicto bélico de diez semanas en 1982.

Tras el incidente en el estadio, la reacción del gobierno británico no se hizo esperar. El ministro de Empresa del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el comportamiento de los jugadores como "totalmente inapropiado" y exigió que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva al respecto.

La bandera desplegada tras la victoria ante Inglaterra.

La bandera desplegada tras la victoria ante Inglaterra.

Desde Downing Street respaldaron esta postura, señalando que, si bien cualquier posible medida disciplinaria contra los futbolistas es "asunto de la FIFA", apoyan la necesidad de abrir un expediente. La portavoz oficial del primer ministro británico fue aún más tajante al declarar: "Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Falklands sin duda lo son".

Qué dice la FIFA sobre las manifestaciones políticas y cuáles podrían ser las sanciones

En el ámbito deportivo, la acción de los jugadores argentinos infringe de manera directa el artículo 34.3 del reglamento de la Copa del Mundo de la FIFA, el cual prohíbe estrictamente exhibir mensajes o consignas de carácter político antes, durante o después de un partido. Argentina ya cuenta con un antecedente por esta misma causa, habiendo recibido una multa económica por parte de la FIFA tras desplegar una pancarta idéntica en un amistoso contra Eslovenia previo al Mundial de 2014.

La controversia ha reavivado antecedentes recientes de sanciones por reclamos de soberanía en el fútbol europeo. Tras la obtención de la Eurocopa 2024, los futbolistas españoles Rodri y Álvaro Morata fueron suspendidos por un partido tras entonar cánticos sobre la reivindicación de España sobre Gibraltar.

Apoyándose en este castigo, el líder de los Liberal Demócratas británicos, Ed Davey, solicitó formalmente que los jugadores argentinos involucrados en el despliegue de la pancarta sean suspendidos y se pierdan la gran final del próximo domingo contra España. En sintonía con este malestar, el exfutbolista internacional inglés Peter Reid se sumó a las críticas calificando la exhibición del cartel como algo "inaceptable".

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