El emotivo mensaje de Ángel Di María a los jugadores de la Selección argentina tras clasificar a la final El Fideo se expresó en redes sociales y reconoció a sus excompañeros luego de que le ganen a Inglaterra y en la previa de la final del Mundial 2026: “Solo tenemos que agradecerles”. Por Agregar C5N en









El mensaje de Di María. Redes sociales

Luego de la victoria de la Selección argentina a Inglaterra en el Mundial 2026, Ángel Di María compartió unas emotivas palabras para sus excompañeros, quienes jugarán una nueva final del mundo, que recorrieron las redes sociales. “No podemos pedirles más nada”, expresó.

En su cuenta de Instagram, compartió el posteo de AFA donde aparecen los jugadores y escribió: “Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino”.

Redes sociales “Llevamos unos 5/6 años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes. A una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la Selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía desde hace años”, agregó.

Y sumó: “Yo solo quiero decirle muchas gracias por una nueva final y por todo lo que les dan a los argentinos. Ah me olvidaba de algo. Sigan disfrutando que, si ustedes disfrutan, nosotros somos felices”.

En la previa había publicado a través de una historia de Instagram, el exfutbolista de Benfica una imagen del televisor mientras seguía el encuentro y escribió una frase que se replicó entre los hinchas: "Con el corazón", con un emoji de un corazón azul y otro de la bandera argentina.

"El que no salta...": el grito de los hinchas argentinos que tapó el himno de Inglaterra La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra estuvo marcada por un clima de máxima tensión deportiva, ya que los hinchas de la Scaloneta hicieron sentir su presencia desde mucho antes del comienzo del partido con un estruendoso "El que no salta es un inglés" que se adueñó del estadio. El aliento de la parcialidad albiceleste fue tan intenso que, mientras sonaban las estrofas del himno británico, una fuerte silbatina y el clásico cántico argentino terminaron por opacar la ceremonia protocolar, aunque jugadores y cuerpos técnicos evitaron reaccionar para no aumentar la tensión. "EL QUE NO SALTA ES UN INGLÉS": el cántico que resonó en el Mercedes-Benz Stadium durante el himno de Inglaterra. pic.twitter.com/Cgg7bQSsgG — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026