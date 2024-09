El capitán de la Selección argentina pudo haber tenido su paso por el fútbol local. Sin embargo, no fue así.

"Uno de los chicos que iba para River me preguntó si quería ir con él, y yo acepté", relató Leo en Fox Sports. Al llegar a Buenos Aires, el joven rosarino jugó en una categoría superior y no tuvo muchas oportunidades de demostrar su talento: "Jugué entre 15 y 20 minutos. Estaba lleno de chicos, y me dijeron 'vuelve al otro día con tu categoría'".

Cuando Messi regresó al día siguiente, volvió a mostrar su habilidad en el campo, habiendo marcado tres o cuatro goles contra jugadores de su misma edad. "Me dijeron que me tenía que quedar y pregunté qué debía hacer. Me respondieron que llevara el pase y que se encargarían de todo, incluyendo mi tratamiento", explicó el rosarino, quien también mencionó el apoyo que recibió para su tratamiento médico.

Messi penales newells.jpg Messi de niño jugando para Newell's. Google

La frustrada llegada de Lionel Messi a River

La noticia de que River se haría cargo del costoso tratamiento, que incluía la inyección de hormonas de crecimiento, fue un gran alivio y motivo de felicidad para la familia de Messi, dado que Newell's nunca había asumido ese gasto. Messi recordó: "Mi mamá siempre luchaba para que nos ayudaran. En esa época era muy difícil; mi papá hacía un esfuerzo enorme para pagar el tratamiento. La obra social y su trabajo le dieron apoyo".

Una vez que River solicitó el pase para concretar su incorporación a Núñez, Messi regresó a Rosario, solo para recibir una negativa de parte de Newell's, que no quería perder a una de sus promesas: "Cuando fui a buscar el pase a Newell's, me trataron muy mal. Recuerdo que discutimos, y nunca me lo dieron. Luego surgió la oportunidad con Barcelona".