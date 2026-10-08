8 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La salud de Daniel Osvaldo: revelan cuál fue el verdadero origen de su infección

El exdelantero se encuentra en terapia intermedia, donde recibe medicación y es sometido a estudios complementarios. Ingresó a una clínica hace más de diez días debido a un derrame pleural derecho.

Por
Daniel Osvaldo reveló que la infección se dio a causade carie no tratada a tiempo.

Daniel Osvaldo reveló que la infección se dio a causa de carie no tratada a tiempo.

A trece días de su derrame pleural derecho, Daniel Osvaldo continúa internado y ahora revelaron cuál fue el verdadero origen de la infección. Luego de estudios complementarios, los médicos detectaron cuál era la bacteria que tenía y pudieron atacarla con medicación específica.

Daniel Osvaldo y un dato alentador sobre su salud. 
Te puede interesar:

Daniel Osvaldo y un dato inesperado sobre su salud que sorprendió en medio de su internación

El exdelantero se encuentra en terapia intermedia luego de haber sufrido un derrame pleural derecho hace aproximadamente 13 días y mientras recibe medicación, al mismo tiempo es sometido a estudios complementarios para lograr establecer su salud.

En ese contexto, el también músico respondió a las consultas de Infobae y contó que una carie no tratada a tiempo fue lo que terminó a la infección pulmonar. También reconoció que los médicos le remarcaron el peso de su condición física previa, y según le explicaron, la actividad física que realizó durante su vida ayudó a su organismo.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ángel de Brito reveló la situación de Osvaldo, mientras sigue internado.

Destaparon la verdadera situación económica de Daniel Osvaldo tras su internación: ¿está en quiebra?

En medio del alerta por la salud del músico y exfutolista, habló su expareja.

El pedido de la expareja de Daniel Osvaldo en medio de su delicado estado de salud: "Por favor..."

El exfutbolista llegó a participar en la Selección italiana.

La familia de Daniel Osvaldo habló de "versiones erróneas y alarmantes" sobre la salud del exfutbolista

El gesto dejó a la vista el vínculo cercano que construyó con buena parte del plantel.

El mensaje más picante de Messi: se filtró la dedicatoria que le hizo a un compañero de la Selección

Miguel Ángel Russo falleció el 8 e octubre de 2025. 

Los emotivos posteos de Boca a un año de la muerte de Russo: "De los nuestros se fue el más bueno"

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, le hizo el planteo al capitán argentino.

"Jugar la Copa Libertadores": la propuesta que recibió Messi tras su despedida de la Selección

Rating Cero

La Justicia le impuso a Maxi Ghione cuatro medidas acordadas junto con el denunciante, Emiliano Tarragona.

Maxi Ghione hizo un fuerte descargo luego de la denuncia en su contra: "Me mandé una macana"

La familia confirmó la triste sobre el músico de 81 años en sus redes sociales.

Último adiós a Piero: cómo será el extenso velorio del ícono de la música nacional

Leo Messi hizo lo imposible: reunió a Sergio Torres y Darío Zanco en el Monumental.

"Tu nombre es mi tatuaje": la firma de Messi en la piel de uno de los líderes de Grupo Cali

Yanina Latorre lo dijo: quién es el conductor señalado por la modelo.

Yanina Latorre desenmascaró al famoso conductor señalado por una modelo en un fuerte descargo: "Sos vos"

¡Otra vez! Facundo Moyano le envió una foto, junto a la influencer, a Moria Casán a pesar de que aun rige una perimetral impuesta por la justicia.

Ya no se esconden: la romántica foto de Facundo Moyano y Candela Arizaga que recibió Moria Casán

El autor de himnos como Mi viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo falleció a los 81 años.

La emoción de Piero en su último posteo en redes sociales: "Es muy fuerte escuchar mi voz allí"

últimas noticias

Se fortalece El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

Alarma por El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

Hace 7 minutos
Daniel Osvaldo reveló que la infección se dio a causade carie no tratada a tiempo.

La salud de Daniel Osvaldo: revelan cuál fue el verdadero origen de su infección

Hace 16 minutos
Sus primeros años estuvieron marcados por el campo, la Patagonia, una familia de origen indígena y algunas curiosidades.

El debate por la fecha y el lugar del nacimiento de Perón, su origen tehuelche y el problema con el apellido

Hace 24 minutos
play

Cómo sigue la causa contra los alumnos de Lomas que vendían fotos sexuales de sus compañeras hechas con IA

Hace 27 minutos
play

La inflación de septiembre en la Ciudad fue de 1,8% y acumula 23,7% en el año

Hace 29 minutos