La salud de Daniel Osvaldo: revelan cuál fue el verdadero origen de su infección

A trece días de su derrame pleural derecho, Daniel Osvaldo continúa internado y ahora revelaron cuál fue el verdadero origen de la infección. Luego de estudios complementarios, los médicos detectaron cuál era la bacteria que tenía y pudieron atacarla con medicación específica.
El exdelantero se encuentra en terapia intermedia luego de haber sufrido un derrame pleural derecho hace aproximadamente 13 días y mientras recibe medicación, al mismo tiempo es sometido a estudios complementarios para lograr establecer su salud.
En ese contexto, el también músico respondió a las consultas de Infobae y contó que una carie no tratada a tiempo fue lo que terminó a la infección pulmonar. También reconoció que los médicos le remarcaron el peso de su condición física previa, y según le explicaron, la actividad física que realizó durante su vida ayudó a su organismo.