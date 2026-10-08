La salud de Daniel Osvaldo: revelan cuál fue el verdadero origen de su infección El exdelantero se encuentra en terapia intermedia, donde recibe medicación y es sometido a estudios complementarios. Ingresó a una clínica hace más de diez días debido a un derrame pleural derecho. Por Agregar C5N en









Daniel Osvaldo reveló que la infección se dio a causa de carie no tratada a tiempo.

A trece días de su derrame pleural derecho, Daniel Osvaldo continúa internado y ahora revelaron cuál fue el verdadero origen de la infección. Luego de estudios complementarios, los médicos detectaron cuál era la bacteria que tenía y pudieron atacarla con medicación específica.

El exdelantero se encuentra en terapia intermedia luego de haber sufrido un derrame pleural derecho hace aproximadamente 13 días y mientras recibe medicación, al mismo tiempo es sometido a estudios complementarios para lograr establecer su salud.

En ese contexto, el también músico respondió a las consultas de Infobae y contó que una carie no tratada a tiempo fue lo que terminó a la infección pulmonar. También reconoció que los médicos le remarcaron el peso de su condición física previa, y según le explicaron, la actividad física que realizó durante su vida ayudó a su organismo.

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