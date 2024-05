La revelación de Enzo Fernández sobre su operación antes de la Copa América: "No quería exponerme"

El mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández explicó el motivo por el cual decidió operarse por una hernia inguinal a menos de dos meses del comienzo de la Copa América : "No quería exponerme".

En diálogo con DSports, Fernández recordó la intervención quirúrgica a la que se sometió en abril en Inglaterra, mientras se desempeña en Chelsea. "Estaba perjudicando al equipo y no quería exponerme" , reconoció.

En tal sentido, admitió las dificultades físicas que sufrió en la previa a la operación y cómo continúa su puesta a punto: "Estuve ocho meses jugando con dolores e inyecciones. Tuve que tomar la decisión de operarme y fue lo mejor. Estoy evolucionando muy bien. Ya empecé a entrenar en campo y estoy con pelota. La recuperación está muy avanzada. Si Dios quiere pronto estaré en Argentina entrenando en el predio".

Por otro lado, marcó su entusiasmo por jugar la próxima Copa América, que empezará el 20 de junio en Estados Unidos. "Estoy muy ansioso, aparte será mi primera Copa América. Si Dios quiere estaré si el cuerpo técnico me considera. Después de ganar el Mundial es muy especial, esperando a que llegue el momento y preparándome de la mejor manera", expresó.

En tanto, manifestó su felicidad de ser considerado habitualmente para integrar la albiceleste: "Fui al Mundial pensando que no iba a jugar mucho, que iba a poder ayudar al equipo pero no a jugar. El cuerpo técnico y mis compañeros confiaron en mí. Trabajé muchísimo para estar ahí y cuando me dieron la oportunidad di lo mejor para la Selección que amo. Vi un millón de veces el gol a México. Fue increíble y para cerrar esa noche mágica".

Enzo Fernández: "Disfruto mucho de ver los partidos de River"

Por otra parte, Enzo Fernández elogió el desempeño de River, donde mostró un alto nivel: "La gente sabe que soy de River. Lo sigo siempre. Cada vez que juega trato de verlo, aunque se complica cuando la diferencia de horario es muy abismal, tengo dos hijos que llevan tiempo y también tengo que descansar. Me gusta cómo juega y la idea de Demichelis. Es un River que va para adelante y con la identidad que merece. Disfruto mucho de ver los partidos".

Por último, destacó la labor del entrenador Mauricio Pochettino al frente de Chelsea. "Cuando llegué era todo quilombo, muchos jugadores. Pochettino cuando llegó le dio un orden e identidad al equipo. La idea de trabajo es diferente. Cambió todo. Es positivo para el grupo. El grupo es más serio y trabajador", destacó.