Dibu Martínez ya palpita la Copa América: "Quiero ser campeón"

“Me hubiese gustado tener más veces el arco en cero, pero me lo guardo para la Selección en la Copa América”, aseguró el marplatense en diálogo con ESPN. De igual modo, ya dejó en claro que sus próximos objetivos son los más cercanos a disputar: “Voy paso a paso, no pienso hoy en ganar otro Mundial. Hoy quiero clasificar a la Champions con el Aston Villa o ganar la Conferense y después me voy a ganar la Copa América”.

En ese sentido, dejó plasmada su calma y que va “paso a paso”: “Yo nunca saltee pasos, ganar la Copa América me dio estabilidad en la Selección y como la última vez hubo muy poca gente por el Covid-19, lo tomo como si fuera mi primer partido con la Selección”.

La Copa América 2024 se disputará en Estados Unidos, a partir del 20 de junio, donde la Selección Argentina defenderá su título de campeón obtenido en el Maracaná en la edición 2021.

En el cronograma, los dirigidos por Lionel Scaloni debutarán el 20 de junio ante Canadá, disputarán la segunda jornada el 25 frente a Chile y cerrarán la fase del Grupo A contra Perú el sábado 29 de junio.

El análisis de Dibu Martínez sobre la figura de los arqueros en los equipos

Además de reconocer que su juego le permitió darle estabilidad bajo de los tres palos de Aston Villa y la Selección, también ponderó la figura del arquero dentro del campo de juego.

“Hoy en día está más valorado. Antes era el que menos gana o ‘el gordito va al arco’, hoy pasó al extremo: lo primero que te preguntan es si jugás bien con los pies. Capaz que firman a un arquero que juega bien con los pies, pero no ataja tanto al arco, y atajar te da títulos”, analizó en diálogo con ESPN.

Respecto a los guardamentas que tuvo como referentes en sus indicios, destacó a Oscar Ustari. “Me gustaba mucho cuando estaba en la pensión de Independiente y él estaba en pensión. Pero después fui tomando cosas de cada uno”.