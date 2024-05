En conferencia de prensa, el entrenador se encargó de ponerle fin a las especulaciones: “Me hago eco de todo lo que se comenta y se dice. Repito una vez más: no hace falta que hable de las cualidades que tiene Ángel. Pero, sinceramente y más allá de que faltan casi dos meses para que vuelva a abrir el libro de pases, me cuesta encontrar de qué forma Inter Miami podría contratarlo. No se me ocurre, así que no tengo mucho más que decir”.