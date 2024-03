La revelación de Diego Martínez sobre Martín Demichelis: "Después del Superclásico..."

En ese sentido, el DT no le esquivó a la consulta y si bien aseguró que no lo había escuchado, consideró que Micho “no estuvo bien”. “No lo comparto, pero también me quedó... Hubo un mensaje suyo de manera privada y me pedía disculpas si había sentido un ataque hacia mí”, señaló.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1764643693028405479/&partner=&hide_thread=false "CREO QUE NO ESTUVO BIEN... PERO DESPUÉS HUBO UN MENSAJE DE EL DE MANERA PRIVADA PIDIENDO DISCULPAS". Esto decía Diego Martínez sobre las declaraciones que hizo Martín Demichelis post-Superclásico en referencia al planteo del entrenador del Xeneize. pic.twitter.com/bt1nBrkMbZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2024

Y al mismo tiempo agregó: “Los equipos de Martín me generan buenas sensaciones, son equipos protagonistas. Nosotros tenemos una búsqueda que es nuestra y tenemos cosas en común. Pero como decía recién, me quedo con lo que analizamos nosotros y la devolución de los jugadores. Y con lo que siento de este lado y hablo con los entrenadores de Inferiores”.

En ese contexto, también dio vuelta la página y analizó que “lo más importante” es “mirar para uno y tratar de crecer”. “Hoy me emocioné porque te das cuenta cuando la gente te empuja y transmitís algo y cuando la gente te empuja y no estás jugando un buen partido. Me quedo con eso que es lo más importante”, sentenció Martínez, lejos de polemizar y dando por terminado el tema.

Con tres goles de Cavani, Boca le ganó 3-2 a Belgrano por la Copa de la Liga Profesional

Boca venció 3-2 a Belgrano en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a la fecha 8 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024. Con este triunfo, el Xeneize suma 13 puntos y quedó a uno de Racing, el último equipo que por el momento clasifica a los cuartos de final.

El equipo dirigido por Diego Martínez consiguió la tercera victoria como local (luego de superar a Tigre y Central Córdoba de Santiago del Estero). De esta manera, escaló en la tabla de posiciones y se mantiene con chances de avanzar a la siguiente fase.

La gran figura de la noche fue el delantero uruguayo Edinson Cavani, quien metió sus primeros goles en el campeonato. Primero llegó marcó la igualdad mediante un penal, luego puso el 2-1 con una exquisita definición y cerró su faena tras aprovechar un error de la defensa rival.

El Xeneize hacía 19 partidos que Boca no daba vuelta un resultado: la última vez fue el 28 de agosto de 2022 con un 2 a 1 ante Atlético Tucumán con dos goles de Luca Langoni.