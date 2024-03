Juan Martín Del Potro, con C5N: "Empecé a asimilar el retiro porque fue forzado y no deseado"

La Torre de Tandil es uno de los espectadores de lujo del Masters 1000 de Miami , el principal ATP Tour Masters 1000 de la temporada 2024, y habló con Danny Miche sobre su presente: "Me preguntan mucho qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy de la pierna. Creo que es algo inevitable que sea la primera pregunta o que me digan si voy a volver algún día . Por eso trato de buscar otros lugares para estar en la vida pública".

A más de dos años de aquella noche que significó su despedida del tenis, cuando fue derrotado por Federico Delbonis, el jugador que llegó a ser número 3 del ranking mundial aceptó que no podrá volver a la actividad, más allá de sus intentos: "Fue un retiro forzado, no me preparé para retirarme. Por lo general, los tenistas en el último año o los últimos dos empiezan a ver que la vida no es solo la pelota de tenis y la raqueta".

Delpo fue campeón del US Open en 2009 -cuando venció al suizo Roger Federer- y también se consagró en la Copa Davis 2016. A los 35 años, luego de varios tratamientos, no puede volver a la actividad, más allá del deseo de jugar un partido en el Abierto de Estados Unidos del año pasado, que luego no concretó por inconvenientes físicos.

"En mi caso, empecé a hacer ese trabajo para asimilarlo porque fue forzado y no deseado. Intenté todo lo que pude, pero el cuerpo pasa mensajes más allá del sueño que yo pueda tener", le afirmó a este medio desde la ciudad estadounidense.

Quién fue el mejor de la historia para Del Potro

Una de las discusiones habituales en el mundo del tenis se basa en quién fue el mejor tenista de la historia. Algunos sostienen que se trata del suizo Roger Federer, otros se inclinan por el español Rafael Nadal, también hay varios que eligen al serbio Novak Djokovic. Juan Martín Del Potro dio su punto de vista en C5N.

"Es difícil, creo que cada uno fue el mejor de la historia en diferentes momentos. Nole tiene todavía mucho hilo en el carretel, mirá ganó más Grand Slam y se discute quién fue el mejor. Si gana un par más creo que no va a haber discusión por más fans de Roger y Rafa que haya en el mundo", fue la sentencia de La Torre.