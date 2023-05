Guillermo Vilas reapareció en redes sociales: el emotivo posteo de su esposa  

Vilas sufre una enfermedad neurodegenerativa, que fue revelada a principios de 2020. A partir de ese momento, se mantiene en su residencia de Mónaco junto a su pareja y su hijo, Guillermo Júnior.

A principio de año, se había difundido un retrato de Willy, disfrazado de Superman, para el cumpleaños de su hijo, que fue el 3 de abril. "Feliz cumpleaños, mi amor. Superman Superpadre", fue el mensaje que subió a su muro.

La publicación de Phiang Khumeang en Instagram

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Phiang Vilas (@phiang_vilas)

Cuántos títulos ganó Guillermo Vilas en 1977 y por qué no quedó primero en el ranking de la ATP

En 1977 ganó Roland Garros y el US Open, es decir, dos de los cuatro Grand Slam. No obstante, jugó la final del Australian Open, sumó 16 títulos ATP y 137 victorias. Pero quedó por detrás de Jimmy Connors, quien no había conseguido ninguno de los cuatro Majors, pero fue subcampeón en dos de ellos, y ganó 6 títulos durante toda la temporada.

Esto significaba que el marplatense estaba por encima cómodamente. Pero como la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) tenía un ranking que surgía de promedios, los cuales eran producto de la suma de puntos obtenidos, dividía la cantidad de torneos jugados.

Así, a pesar de haber ganado esa cantidad de títulos, su promedio descendió con las derrotas en Nottingham en su debut, segunda ronda en Queens y en tercera ronda de Wimbledon, el único Grand Slam que no pudo conseguir y donde solo alcanzó los cuartos de final. Lo que indica que, de haber evitado ese tipo de torneos, podría haberse quedado con el Nº1.