Rafa Nadal anunció que no jugará en Montecarlo: "Mi cuerpo no me deja"

El ex número 1 del mundo Rafael Nadal anunció que no jugará el Masters 1000 de Montecarlo debido a inconvenientes físicos que sólo le permitieron jugar tres encuentros en este año. A tal punto que se ausentó de los principales torneos como el Abierto de Australia -primer Grand Slam de la temporada-, Indian Wells y Miami. Ante esta situación, la gran incógnita es si podrá estar presente en Roland Garros, el torneo francés que ganó 14 veces .

"Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja", fue la explicación del oriundo de Mallorca a través de un comunicado compartido en redes sociales.