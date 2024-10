La reacción de Franco Colapinto por el nuevo diseño de su Williams en la Fórmula 1: "Es de Boquita"

El piloto argentino se refirió a los colores del monoplaza que utilizará en el Gran Premio de México. "Acá debe haber muchos que no son de Boca pero no se enojen", bromeó.

Durante una conferencia de prensa en México, Colapinto hizo alusión al diseño de su monoplaza y bromeó: "Es de Boquita. Acá debe haber muchos que no son de Boca pero no se enojen. Me gustó mucho". El Williams en el que se desempeñará el pilarense de 21 años contará con unos detalles en amarillo en su parte trasera por uno de sus patrocinadores, Mercado Libre.