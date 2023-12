La preocupante frase sobre la salud de Michael Schumacher

El heptacampeón mundial se accidentó en los Alpes en 2013 y desde entonces la familia prefirió no das más novedades sobre cómo está el alemán.

En aquel entonces, la esposa del expiloto, Corinna hizo una de las revelaciones más fuertes relacionadas con el accidente: “Poco antes de que sucediera lo de Méribel, Michael me dijo: ‘La nieve no es la mejor. Podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo ahí’”.

Respecto al hermetismo que manejan sobre el día a día familiar y del expiloto de Fórmula 1 aseguró: “Estamos juntos, vivimos en casa juntos, hacemos terapia y todo lo que podemos para que Michael esté lo mejor posible y también para que sienta nuestro vínculo familiar”.

“Tratamos de continuar como familia, en la forma en que a Michael siempre le gustaba y que aún le gusta. Seguimos viviendo nuestras vidas así”, reconoció.

Michael Schumacher Corinna

La preocupante frase del exrepresentante de Michael Schumacher sobre la salud del expiloto

Ahora, a dos años de esa última declaración el exrepresentante Willi Weber dio una entrevista al diario alemán Express, y contó cómo se siente desde que se enteró la noticia del accidente y las novedades respecto a Schumi.

“Cuando pienso en Michael ahora, lamentablemente ya no tengo ninguna esperanza de volver a verlo”, se sinceró sin tapujos y lamentó: “No hay noticias positivas después de diez años”.

Cuando supo del accidente en la estación de esquí de Méribel, en los Alpes franceses, Weber decidió no estar cerca del alemán durante su internación y reconoció estar arrepentido de esa actitud.

“Por supuesto que lo lamento mucho y me culpo a mí mismo. Debería haber visitado a Michael en el hospital. Lloré como un perro después de su accidente. Me golpeó increíblemente fuerte, pueden imaginarlo. Por supuesto también el hecho de que Corinna ya no permitía ningún contacto. Pero en algún momento llegó el tiempo en que tuve que liberarme de Michael y dejarlo ir”, agregó.