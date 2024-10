La nueva regla de Fernando Gago para que el plantel de Boca no se relaje

De esta manera, los jugadores ahora se concentrarán desde el mediodía, después de almorzar en el predio de Ezeiza, lo que implica que estarán más de 24 horas concentrados antes de cada partido.

Este ajuste, que apunta a una mayor preparación y enfoque en los partidos, también se acompaña de un cambio en la comunicación con el plantel: los futbolistas sabrán si están convocados o no tras la última práctica, es decir, en la misma jornada previa al partido.

La decisión, que fue comunicada por ESPN, modifica la dinámica anterior, en la que los convocados se confirmaban con 48 horas de antelación. Así, todos los jugadores deberán presentarse al último entrenamiento con todo preparado, listos para quedar concentrados si el DT lo decide.

Con estos primeros movimientos, Gago busca imponer su sello tanto dentro como fuera de la cancha, en un debut que estará lleno de expectativas de cara al nuevo ciclo.

El contundente pedido de Fernando Gago a los jugadores de Boca en la previa de su debut

Luego de la salida de Diego Martínez tras malos resultados y el breve interinato de Mariano Herrón, Fernando Gago firmó contrato y dirigirá su primer partido en Boca ante Tigre. Ante este escenario, Pintita no perdió el tiempo y ya les dio la primera advertencia a los jugadores sobre cómo se trabajará.

El periodista Leandro “Tato” Aguilera indicó que le hizo un contundente pedido a sus dirigidos: “Un solo tiempo para resolver y movilidad permanente. Trabajos intensos: correr y jugar”. Todavía no hay indicios del equipo, pero agregó que hay “muchos movimientos con pelota porque quiere un equipo dinámico”.

Desde su etapa en Racing, Gago implementó el peso como un “filtro” para sus jugadores. “Eso no se negocia, el que llega y no se pesa, no juega más”, contó el periodista Martín Costa en Radio Continental.

Por último, en conferencia de prensa, indicó que todos los futbolistas empiezan desde cero en la consideración y que todo indicará depende cuánto o cómo rindan en los entrenamientos.