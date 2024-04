La noche de Miguel Borja: doblete a Central para el triunfo de River y ser el goleador de la Copa de la Liga Profesional

"El entrenador me decía que no salga del área, a pesar de que muchas veces no toco la pelota. A mí me gustaría salir, pero son decisiones del entrenador y las tengo que respetar", explicó el atacante de 31 años acerca de las indicaciones del DT. Además, en diálogo con ESPN, valoró el ingreso de Fernández y Barco: "Salimos a buscar en el segundo tiempo con más jugadores de buen pie como Nacho y se dio un gran resultado".

"Borja en el área es letal", aseguró Martín Demichelis "Borja en el área es letal", aseguró Martín Demichelis

Con su doblete, el Colibrí alcanzó 34 goles en 71 encuentros con la camiseta del conjunto de Núñez. De esta manera, es el cuarto colombiano con más cantidad de tantos en el club, detrás de Juan Pablo Ángel (62), Rafael Santos Borré (55) y Radamel García Falcao (45).

Los goles de Miguel Borja a Rosario Central por la Copa de la Liga Profesional

LO EMPATÓ RIVER: el Colibrí Borja puso el 1-1 del Millonario contra Rosario Central en la #CopaDeLaLiga.



— SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2024