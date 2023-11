La MLS anunció el equipo ideal de la temporada sin Messi

El listado del once ideal de la Major League Soccer incluye a un argentino campeón del mundo y a un exboca.

La Major League Soccer (MLS) dio a conocer este martes el equipo ideal de la temporada 2023 en el que no incluyeron a Lionel Messi pero si a dos argentinos: Luciano Acosta y Thiago Almada.

Que el mejor jugador del mundo no ingrese al mejor once de la liga de Estados Unidos se debe a que Messi sólo jugó seis partidos en el certamen local dado que su equipo, el Inter Miami, no logró ingresar a los playoffs.