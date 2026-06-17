Con cambios en la lista, quiénes son los nuevos directivos de la Asociación Argentina de Tenis

En una Asamblea General Ordinaria que se realizó en el club Deportes Racionales, la Asociación Argentina de Tenis eligió a la nueva comisión directiva que estará al frente de la institución hasta el 2030. ¿Qué nombres nuevos aparecen en la lista?
Al no presentarse listas opositoras, la Junta Electoral tomó la autoridad de la única lista oficializada denominada Amor por el tenis. Agustín Calleri continúa como presidente y Mariano Zabaleta como vicepresidente 1ero.
Mariano Zabaleta habló luego de la convocatoria de Javier Frana para Busán.
AAT
"Tras dos gestiones, logramos cambiar la historia del tenis en Argentina. Hoy, el futuro de nuestro deporte ya no depende de los vaivenes de la economía; sino exclusivamente del talento y el esfuerzo de nuestros jugadores en la cancha", expresó Calleri.
Cuáles son los cambios en la lista de la comisión directiva de la AAT
Ignacio Urquiza fue reemplazado por Agustín Torcassi en la lista. Además, la vice tercera Florencia Labat, muy presente en el tenis femenino, tampoco seguirá y en su lugar quedó María Paula Morea.