La megaoferta con la que Arabia Saudita quiere seducir a Vinicius para reemplazar a Neymar

Arabia Saudita despidió a Neymar de su liga, pero no pierda la ilusión de seguir creciendo con la presencia de otra figura mundial: Al-Hilal prepara una mega oferta para seducir a Vinicius Jr. como reemplazante de su compatriota.

El ganador del premio The Best se está convirtiendo en casi una obsesión del conjunto saudí desde hace meses. Ahora, no se guardará nada para ir en busca de sus servicios y tentarlo para mudarse de continente.