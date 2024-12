Con Messi, Scaloni y Dibu Martínez, se entrega el The Best: cómo verlo en vivo y quiénes son los otros argentinos nominados

La entrega de los premios The Best se entregarán este jueves de manera virtual a las 14

FIFA entregará este martes los Premios The Best , en una ceremonia que será en un acto virtual que se llevará a cabo en Doha, Qatar. El mismo premia a los mejores del mundo del fútbol durante 2024. La particularidad que tendrá este evento es que será en un formato virtual que será transmitido en directo.

El sistema de votación de los premios The Best FIFA se lleva a cabo mediante cuatro jurados: los capitanes y entrenadores de las respectivas selecciones masculinas y femeninas adheridas a la FIFA, un representante de los medios de comunicación de los países y los fanáticos que pudieron votar a través de la web oficial hasta el martes 10 de diciembre.

Este año, por primera vez, los aficionados emitieron su voto a las categorías The Best al once masculino y femenino de la FIFA. Para cada una de estas categorías, la afición eligió a sus futbolistas favoritos de una lista de 77 nominados y la del premio Fair Play. Sus votos tuvieron el mismo peso que los del panel de expertos.

The Best jugadores

Premios The Best: cómo verlo en vivo y a qué hora será

A diferencia de lo que sucedió en años anteriores y por falta de espacio en el calendario, la premiación se realizará de manera virtual, por lo tanto no contarán con la tradicional ceremonia en la que participaban la mayoría de los protagonistas.

Los premios The Best serán entregados este martes 17 de diciembre a partir de las 14, horas de Argentina y podrá verse a través de la pantalla de TyC Sports y mediante FIFA TV y en el canal de YouTube de la FIFA.

Premios The Best: quiénes son los argentinos nominados

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina e Inter de Miami, está nominado al Premio The Best al mejor jugador de la FIFA. El rosarino ya consiguió este galardón en tres ocasiones: 2019, 2022 y 2023.

Lionel Scaloni fue nominado al premio por mejor entrenador de fútbol masculino de FIFA. el jugador de Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez competirá nuevamente por el premio al mejor arquero de la temporada.

Por su parte, los delanteros Alejandro Garnacho y Walter Bou son candidatos al trofeo Puskás: el futbolista del Manchester United por un gol de chilena y el de Lanús por una pirueta similar.