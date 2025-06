La joya de la Selección argentina que está en carpeta de Napoli

De hecho, el club ya había buscado al delantero en ese momento, pero la operación finalmente no se concretó. "Garnacho es un jugador que nos gusta y nos ha gustado", aseguró el director deportivo del Napoli, Giovanni Manna. Sin embargo, no hubo acuerdo respecto a las exigencias económicas.

"Para poder dejar la Premier League en enero, porque en julio es diferente, el jugador probablemente quería estar satisfecho económicamente. Es algo que no podemos hacer ahora mismo, no estamos dispuestos a hacerlo y no me parece correcto", explicó en febrero de este año.

Alejando Garnacho

En este contexto, el Napoli quiere volver a la carga en este mercado de pases. Después de presentar a Kevin De Bruyne, el club evalúa como posibles refuerzos a Garnacho y al inglés Jack Grealish, del Manchester City, aunque no tiene presupuesto para contratarlos a los dos.

Los números de Garnacho en Manchester United

Alejandro Garnacho hizo su debut en Primera el 28 de abril de 2022 con el Manchester United. Rápidamente deslumbró con su nivel y se convirtió en una de las joyas del club, pero su rendimiento cayó en la última temporada y tuvo varios desencuentros con el entrenador Rubén Amorim.

En total, a lo largo de estas cuatro temporadas jugó 125 partidos entre Premier League y copas nacionales e internacionales; anotó 23 goles y aportó 16 asistencias. Ganó dos títulos: Copa de la Liga (temporada 2022-23) y FA Cup (temporada 2023-24).