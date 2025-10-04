4 de octubre de 2025 Inicio
La bronca de Franco Colapinto tras no avanzar a Q2 en el Gran Premio de Singapur: "Me voy caliente"

El piloto de Alpine destacó el trabajo realizado por el equipo para mejorar el rendimiento, pero lamentó haber quedado eliminado en la primera etapa. "Hay que trabajar para mañana", evaluó.

Colapinto, con mucha bronca por no avanzar a Q2

Franco Colapinto no logró el resultado que esperaba en la clasificación del Gran Premio de Singapur, donde terminó en la 18ª posición -pero largará 16° por la descalificación de los Williams- luego de un fin de semana en el que había mostrado una mejora en la FP3. Tras bajarse del auto, el piloto argentino expresó su malestar: “Me voy caliente porque teníamos buen auto para pasar (a Q2)".

Colapinto buscará mejorar posiciones en la carrera del domingo.
"No era excelente, pero con un buen esfuerzo podíamos hacerlo. Lamentablemente no se pudo por cosas que no están bajo nuestro control. Pasa esto y da mucha bronca, pero hay que pensar en mañana. Estaba competitivo, así que toca seguir empujando”, agregó durante su descargo.

En su análisis, Colapinto hizo hincapié en el tráfico que le impidió completar una vuelta limpia en su mejor intento. “Fue buena, pero tuve muchísimo tráfico. Lawson, Sainz y otro más estaban justo en la línea, tapando a todos. Cuando estás a dos segundos atrás de otro auto perdés carga aerodinámica y grip. Me molestaron mucho”, detalló el joven de Alpine, visiblemente fastidiado por la situación.

A pesar de la frustración, el argentino destacó que el rendimiento del monoplaza mejoró respecto a los ensayos anteriores. “No es el resultado que queríamos en la Q1, pero hubo cosas positivas. El coche se comportó mucho mejor que en todo el fin de semana, y pudimos apretarlo más. Como equipo, fuimos capaces de mejorar sesión tras sesión, y eso hay que trasladarlo a la carrera de mañana”, señaló en diálogo con la prensa del equipo.

Colapinto, que largará en la novena fila de la carrera de mañana, también reflexionó sobre lo que dejó la jornada: “Creo que podríamos haber sacado más partido del día y que las hojas de tiempos no reflejan las mejoras que conseguimos. Tal vez podríamos haber estado un poco más arriba en la parrilla con una mejor última vuelta, sin esos autos mal ubicados que afectaron el rendimiento. Es una carrera larga, de desgaste, y adelantar no es fácil. Tendremos que aprovechar la estrategia para sumar posiciones”.

Fórmula 1: horarios del GP de Singapur

Domingo 5 de octubre

  • Carrera: 9.00

