19 de abril de 2026 Inicio
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La historia de resiliencia del gimnasta Nahuel Pardo: "Trato de aprovechar cada día de mi vida"

El deportista de la Selección argentina sufrió la rotura de sus dos talones en la previa de un Mundial y luego los médicos le encontraron un tumor. A pesar de atravesar los pensamientos más oscuros, siempre tuvo claro que lo único que quería era volver a pisar un tatami.

Micaela Piserchia
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Micaela Piserchia
A Nahuel Pardo le diagnosticaron un cáncer en la cabeza cuando tenía 18 años.

A Nahuel Pardo le diagnosticaron un cáncer en la cabeza cuando tenía 18 años.

Joel Coroleu | C5N

Nahuel Pardo es un gimnasta de la Selección argentina, desde muy joven se destacó en el deporte y a una edad muy temprana recibió una noticia que le cambió la vida para siempre.

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El joven estuvo ligado a la gimnasia desde los tres años gracias a su mamá, que daba clases como profesora en el club Comunicaciones, en el barrio porteño de Agronomía. Allí conoció al deporte que lo acompañaría toda su vida: con buenos resultados a nivel clubes, logró meterse en la Selección, donde tuvo la oportunidad de competir a nivel sudamericano y panamericano. Con destacados resultados a nivel nacional e internacional, hoy disfruta de mantenerse en la élite de la gimnasia.

Después de haber participado de los Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario en 2022, Nahuel afrontó uno de los peores años de su vida apenas unos meses después, tras haber cumplido los 18 años. "En marzo de ese año tuve una caída fuerte entrenando, me fracturé los dos talones, días antes de viajar a un Mundial Juvenil", contó el joven en diálogo con C5N. Y a pesar de lo fuerte y difícil que puede sonar ya solamente esa caída, todavía parecía haber un resto para una noticia peor.

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A los meses, Pardo se sometió a una resonancia en la cabeza y allí le dieron la noticia que nadie quiere escuchar: tenía un tumor de grado 1 ubicado en el cuarto ventrículo. "Mi primera reacción fue de sorpresa, preocupación, obviamente, y también de angustia. De pensar en el hecho de tener tanta mala suerte, de 'por qué me pasa esto a mí...'", indicó.

Recibir una noticia de ese calibre puede disparar distintas reacciones, sobre todo cuando los pacientes son muy jóvenes. Así lo vivió el gimnasta de Comunicaciones: "Lo primero que pensé fue en pedir ayuda. Me apoyé en mi familia y mis amigos para tratar de llevarlo lo mejor posible".

En paralelo, mientras el tumor alojado permanece en el cuerpo, la reacción no es únicamente física. La cabeza comienza a trabajar y a hacer su trabajo. Lo más difícil es convivir con los pensamientos, porque la operación lo hacen los médicos... pero yo pensaba en si quería seguir entrenando y en 'cómo voy a terminar después de esto...".

Pese al desalentador diagnóstico, hasta el momento de la operación solamente transcurrió un mes, por lo que los pensamientos no tuvieron mucho tiempo para invadir su cabeza. De todos modos, para Nahuel fue un proceso de muchas idas y vueltas, con análisis, vacunas y estudios complementarios.

"Tenía miedo nunca me habían operado, nunca había estado en ese proceso. Pero me mentalicé en que todo iba a salir bien", contó. Y salió todo como esperaba. "Después de la operación fueron tres meses de recuperación, sin ningún tratamiento ni nada. Era solo esperar a que me dieran el alta".

nahuel pardo gimnasia 2

"Tenía miedo porque nunca me habían operado", contó.

Con paciencia y muy acompañado, Nahuel pudo salir adelante. No solo pudo volver a entrenar, sino que también, de manera paulatina, logró volver a competir. A sentir esos nervios lindos previos a salir al tatami. Así lo recuerda: "Volver después de tanto tiempo y de no saber qué iba a pasar, sentí un alivio, como que me había sacado un peso de encima".

"En el tiempo de recuperación siempre pensaba en cuándo iba a volver a entrenar. Sí hubo días en los que pensaba en que sería más fácil si dejaba de entrenar y listo, pero después otra vez me volvían esas ganas querer seguir. No me importaban las situaciones que atravesara, yo solo quería volver a entrenar", comentó.

Salir de una situación delicada, suele dejar su marca. Nahuel tiene de recuerdo la pulsera que le colocaron antes de ingresar al quirófono, de cierto modo es su cicatriz, esa cicatriz que le recuerda día a día la importancia de estar vivo.

"Esto que me pasó me cambió la forma de ver el deporte, en el sentido de aprovechar cada momento. No sé cuando me pueda volver a pasar algo así, así que trato de aprovechar cada día de mi vida. Siempre tuve el pensamiento de pensar en no terminar mi carrera por esto. Siempre me dije a mí mismo: "Voy a recuperarme, tomarme el tiempo que necesite y seguir compitiendo'".

Después de su gran comeback, Nahuel dejó en claro que vuelve a pisar fuerte en el deporte. Más fuerte que nunca. En 2024 ganó la medalla de plata en el Sudamericano de Aracaju (el primero en la categoría de mayores), mientras que a fines de 2025 fue medallista de bronce en el Campeonato Sudamericano en barra y también tercero por equipos.

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