Martín Llaryora: "La Argentina está en una situación crítica" El gobernador de Córdoba destacó que la provincia tiene superávit fiscal, "pero atendiendo a la gente". A la vez, puso en alerta la situación nacional por la destrucción del empleo, social y sanitaria. "No hay ninguna forma de sostener un programa económico, sino genera un beneficio para su pueblo", advirtió. Por Agregar C5N en









Martín Llaryora alertó por la situación económica del país.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, alertó este viernes que "Argentina está en una situación crítica", destacó que la provincia tiene superávit fiscal, "pero atendiendo a la gente" y alertó por situación nacional y la destrucción del empleo. "No hay ninguna forma de sostener un programa económico, sino genera un beneficio para su pueblo", sentenció.

"Gobernar es generar trabajo, el modelo tiene que generar empleo, sino es imposible si cada día se pierden puestos de trabajo, sino hay una idea productiva, un camino de infraestructura", expuso Llaryora en una entrevista en el programa La Mañana, en C5N, con Antonio Fernández Llorente y Mariana Verón.

Para el mandatario provincial, la situación "cada vez se complica más": "Muchos meses de caída de coparticipación de recursos por la caída de la actividad y consumo". "Aun en esta crisis, que es muy difícil, seguimos invirtiendo, pero claramente el próximo presupuesto va a ser de crisis. Argentina está en una situación crítica por la destrucción del empleo, la situación social y sanitaria. El que niegue eso no está viendo la realidad", agregó Llaryora.

La situación de la provincia "En Córdoba, más allá de su potencia, no escapa a la realidad nacional. Nosotros somos la provincia con menos per cápita de la Argentina. Necesitamos sí o sí que la actividad privada funcione. La caída de las pymes, el cierre de muchos emprendimientos, la suspensión de trabajo, la pérdida del empleo formal, pega directamente", analizó el mandatario provincial.

En el mismo sentido, calificó como "increíble" la situación que actualmente atraviesa el país: "Nosotros sostenemos un modelo que tiene que cerrar los números, pero con una idea de promoción del empleo y la infraestructura".

"Córdoba no escapa al marco nacional, pero si somos un gobierno que, por ejemplo, acabamos de inaugurar 10km de una autopista que era nacional y nos la estamos haciendo nosotros con fondos provinciales", detalló. A posterior, comparó la situación de los gobiernos provinciales como "un amortiguador" en la sociedad, frente a todo el ajuste nacional, pero "claramente ese amortiguador se está quedando sin posibilidades por la caída de la actividad económica y por los recursos que cada vez son menos". "La actividad privada en Córdoba se siente mucho más que en otro lado porque tenemos el Estado más chico. Venimos de discutir justamente en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con gobernadores la falta de un plan logístico que mejore la competitividad. Gobernar es generar trabajo, el modelo tiene que generar empleo, sino es imposible si cada día se pierden puestos de trabajo, sino hay una idea productiva, un camino de infraestructura", concluyó Llaryora.