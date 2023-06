La furia de Davoo Xeneize tras sus críticas a Boca: "Yo soy un hincha genuino"

Tras la derrota de Boca contra Godoy Cruz por 4 a 0, Davoo Xeneize, fanático de Boca, apuntó contra los jugadores y la dirigencia del club. A través de un portal deportivo, el streamer hincha de Boca quedó en el ojo de la tormenta luego de exponer duras criticas, algo que que no fue de su agrado.

"No destroce a la dirigencia, simplemente marqué las cosas malas que se hicieron bajo mi punto de vista, porque yo no estoy ensobrado como todos ustedes", indicó el joven hincha. Acto seguido expresó: "Soy un hincha genuino que digo lo que pienso. Sigan llamándome para sus programas que los voy a seguir rechazando".

Un artículo del diario deportivo señaló que "el hincha boquense explotó de bronca a través de las redes sociales" y que pidió "la cabeza de jugadores, entrenador y dirigentes", semanas después de haber presentado la camiseta de Boca y de caminar el piso de la Bombonera. También el joven había sido invitado hace un tiempo al predio del Ezeiza, donde están la administración de Riquelme, su ídolo.

El descargo de Davoo Xeneize tras la derrota de Boca

"No le hizo ni cosquillas a Godoy Cruz. Incluso, la única jugada seria que tuvo Boca fue una que le quedó a Pol Fernández para pegarle de volea y le terminó pegando una patada al Colo Barco, le pifió a la pelota y ahí llega el tercero de Godoy Cruz. Es como que mucho del partido no se puede hablar porque perdimos 4-0. No se puede hacer un análisis de un partido donde Boca fue superado ampliamente (...) Hace seis meses que Boca viene así, perdiendo puntos insólitos. Ya de ese momento que Boca viene perdiendo puntos pelotudos", comenzó diciendo en su canal de Twitch.

"Traíamos dos refuerzos, una buena pretemporada, un DT nuevo y el equipo volaba. Ratificaron a Ibarra, no trajeron refuerzos, tuvo lesionados a todos los jugadores, echaron a Ibarra, trajeron a Almirón. Improvisación, Improvisación, Improvisación. Y una Improvisación pura en Boca, se paga de esta manera. No es que Boca perdió 0-4 ante Godoy Cruz porque tuvo un partido malo. Porque así también cayó contra Arsenal, que venía último o Banfield", añadió.

También se lo notó preocupado por el futuro del equipo. "Un segundo semestre, con la Copa Liberadores que arranca, la Copa de la Liga Profesional y los mano a manos de la Copa Argentina. Lo más importante se lo va a jugar en el segundo semestre. Pero va a tener que cambiar muchísimas cosas Boca para que el segundo semestre mejore. Porque Boca está muy mal. Está, para mí, atravesando la peor crisis futbolística desde que Riquelme está en el poder", explicó.

Como si fuera poco el streamer, expuso a quien para es el peor jugador del equipo. "Oscar Romero, para mí el peor jugador de Boca en este 2023. No tengo dudas de lo que estoy diciendo, considero que es la mayor sorpresa desde que soy hincha de Boca para mal. ¿He visto jugadores de Boca peores que Romero? Sí, pero no esperaba nada de ellos".