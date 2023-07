La fuerte acusación contra el padre de Lautaro Martínez y la respuesta del club

El hecho se dio después del encuentro en el que el club de Bahía Blanca le ganara por 2 a 1 a Gimnasia en el partido de ida por una de las semifinales de la Región Pampeana Sur, conducente al Federal Amateur.

La fuerte acusación de Gimnasia de Tandil contra Mario, el padre de Lautaro Martínez

Tras la derrota por 2 a 1, el club de Tandil emitió un fuerte comunicado acusando al presidente de San Francisco de haber agredido al futbolista Leonardo Gogna ante su reclamo por la falta de agua en el vestuario visitante que impidió a la delegación bañarse tras el partido y previo a un viaje de más de cinco horas.

Titulado como “La violencia es el límite”, el Club Gimnasia y Esgrima de Tandil repudiaron “enérgicamente la actitud violenta y agresión” que sufrió el jugador. “La violencia física fue la respuesta del Sr. Martínez ante el reclamo de nuestro futbolista por la falta de agua en el vestuario visitante que impidió a la delegación asearse tras un encuentro de fútbol y previo a un viaje de más de 5 horas”, empezó describiendo el escrito.

Mario Martínez Instagram

“Reiteramos nuestro repudio y solicitamos se tomen cartas en el asunto por la falta grave de la máxima autoridad de la institución, quien además es reconocido por ser el padre del futbolista campeón del mundo, Lautaro Martínez. Es obligación de quienes dirigen los hilos de una institución predicar con el ejemplo, y nada más alejado de ello ocurrió esta noche”, agregaron.

La respuesta del Club San Francisco, el comunicado escrito por Mario Martínez

“Como responsable y titular de la institución me siento totalmente a disgusto por los hechos acontecidos después del encuentro en nuestro Club, San Francisco y Gimnasia y Esgrima de Tandil. En ese momento, quiero aclarar, que el jugador del equipo tandilense me insulta y me agrede verbalmente afirmando que perdieron el partido porque el árbitro supuestamente estaba pago para que ellos sean perjudicados, a los que le digo que se tranquilice y estaba equivocado”, empezó explicando Martínez.

Al mismo tiempo, explicó que minutos más tarde de ese altercado, un integrante del Cuerpo Técnico de San Francisco le manifiesta que no había agua en las duchas y que rápidamente se comunica con personal del Club Liniers, donde se disputó el encuentro para lograr solucionar el percance y que ese accionar fue comunicado a “un integrante visitante que se encontraba en la cancha de basquetbol”.

Club San Francisco Instagram

“Cuando regreso a vestuarios para saludar y despedirme, el mismo jugador involucrado anteriormente (Leonardo Gogna) vuelve a insultarme, gesticulando y recriminando en la cara lo siguiente: ‘Es una vergüenza que no haya agua. Son un desastre. Que se creen estos bahienses de mierda, siempre lo mismo’. Le pido que se calme nuevamente, que estaba tratando de solucionar el problema, que nosotros tampoco teníamos agua”.

Tras eso, Martínez relató que el jugador lo volvió a increpar, alzando la voz por lo que intnta sacárselo de encima empujándolo. “Es ese momento dialogo con un allegado al Club tandilense explicándole la reacción del futbolista de su equipo y pidiéndole mis disculpas (son aceptadas con un apretón de manos) por la reacción que tuve”, agregó.

“Todos saben quién soy y cómo me manejé durante toda mi carrera como futbolista y en mi vida personal. Nunca jamás tuve un altercado o problema. Siempre fui una persona mediadora. Estoy totalmente en contra de la violencia y a favor del respeto y al Fair Play”, concluyó.