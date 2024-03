La Fiscalía de Barcelona apeló la libertad bajo fianza de Dani Alves

La Fiscalía de Barcelona presentó un recurso de amparo para apelar la libertad bajo fianza de Dani Alves . El futbolista debe pagar 1 millón de euros para salir en libertad, suma que todavía no consiguió.

”Más aún teniendo en cuenta los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular y el horizonte penológico al que se enfrenta el procesado es de hasta 12 años de prisión”, agregaron.

Dani Alves El futbolista fue acusado por abuso sexual.

En la misma línea, desde la Fiscalía advirtieron por el peligro de fuga: ”Existe un elevado riesgo, que entendemos que no puede mitigarse con las medidas alternativas fijadas en el Auto recurrido, a la vista de la falta de arraigo del Sr. Alves a nuestro país, y el arraigo sí existente con su país de origen –Brasil-, país que no extradita nacionales en delitos de agresión sexual, y vista su elevada capacidad económica así como la de su entorno, que conllevan que el riesgo de fuga no quede mitigado por el depósito de una fianza”.

Dani Alves quedó en libertad provisional luego de pagar una multa de 1 millón de euros

Dani Alves quedó en libertad provisional después de pagar una fianza de un millón de euros. Lo resolvió la Audiencia de Barcelona. Igualmente se le mantiene la prohibición de salir del país como así también una restricción de acercamiento a la denunciante.

El brasileño había sido condenado a cuatro años y medio de prisión en febrero de este año por abusar a una joven en un boliche de la localidad catalana.

En el documento en el que la Justicia usó para expedirse sobre la resolución, dejó en claro que una vez que se verifique el pago de la fianza, se le retendrán los pasaportes brasileño y español, por lo que no podrá salir del país. Además, tiene la obligación de presentarse ante la Justicia todas las veces que esta lo requiera.

Asimismo dispusieron que el futbolista no podrá acercarse a la denunciante a una distancia menor de 1.000 de su domicilio o cualquier espacio que ella frecuente. La disposición también corre para la restricción de comunicaciones por cualquier medio hasta que "recaiga sentencia firme".