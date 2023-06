La familia del hincha de River que murió en el Monumental, agradecida con la dirigencia del club

En diálogo con Telefe, Adrián le agradeció el rápido accionar de la dirigencia del club de Núñez, encabezada por Jorge Brito, y la contención que le brindaron a su sobrina. “Ignacio Villarroel (vicepresidente segundo) puso a disposición a una psicóloga para contención, porque no había forma de consolar a su hija”, explicó.

Al mismo tiempo agregó: “Estamos muy agradecidos a la dirigencia, que nos acompañó en todo momento y en todo momento está con nosotros y nos está ayudando. River estuvo con nosotros y siempre va a estar con nosotros”.

Por otro lado, Adrián contó lo que significaba el Millonario para su hermano: “Tenía pasión por River y por su hija. Le inculcó que River es familia y quedó demostrado que es así, porque con los gestos de la dirigencia nos demostraron eso, que River es familia”.

Familiares del hincha del River que murió en el Monumental dieron detalles de lo que sucedió

Tras la tragedia que se vivió el último sábado en el estadio Monumental durante los primeros minutos del encuentro por la 19° fecha de la Liga Profesional, Adrián explicó que su hermano, Pablo Serrano “estaba teniendo un problema en las manos, como que no tenía mucha fuerza”.

“Seguramente que, al querer intentar agarrarse y treparse a esa baranda, perdió el equilibrio más allá del impulso y no se pudo sostener, esa es nuestra hipótesis. Fue un accidente y una desgracia muy triste para toda la familia de River”, consideró.

En tanto, Agustín, sobrino del fallecido recordó a su tío como una persona “muy alegre”: “Cuidaba mucho a su familia y a sus amigos. Priorizaba la felicidad de ellos. Siempre me inculcó los valores de River y del Club, que es familia y que hay que amar estos colores”.

Muerte del hincha de River: la emotiva despedida de su hija en redes sociales

La hija de Pablo Marcelo Serrano, el hincha de River que murió este sábado en el estadio Más Monumental, lo despidió a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje. Mía, de 16 años, fue a ver el partido ante Defensa y Justicia junto a su padre y un grupo de hinchas de la filial Morón, aunque se encontraba en otro sector de la cancha.

Según pudo saber C5N, Jorge Brito y miembros de la CD la acompañaron junto a sus amigos hasta el último minuto dentro del club. Este domingo, la joven lo recordó en Twitter con una foto de los dos en el estadio.

"Te me fuiste para siempre, papito. La gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa, papi. Te amo", escribió.

La joven agradeció los saludos de muchos usuarios, pero también respondió a las críticas. "Impotencia es poco. Quiero limpiar la imagen de mi papá porque no es como todos dicen. Mi papá era todo para mí, y la gente no puede tener un poco de empatía ni conmigo ni con mi familia", reclamó.