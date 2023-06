Muerte del hincha de River: la emotiva despedida de su hija en redes sociales

"Te me fuiste para siempre, papito. La gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa, papi. Te amo", escribió.

La joven agradeció los saludos de muchos usuarios, pero también respondió a las críticas. "Impotencia es poco. Quiero limpiar la imagen de mi papá porque no es como todos dicen. Mi papá era todo para mí, y la gente no puede tener un poco de empatía ni conmigo ni con mi familia", reclamó.

— mia (@whosmmia) June 4, 2023

"Pierdo a mi papá a los 16 años y solo les importa saber si fue suicidio o no", agregó, en referencia a las versiones que indicaban que Serrano se habría arrojado voluntariamente desde la tribuna. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la muerte fue resultado del impacto de la caída y descartó lesiones previas.

Muerte del hincha de River: qué dicen los primeros resultados de la autopsia de Pablo Serrano

Finalizó la autopsia sobre el cuerpo de Pablo Marcelo Serrano, el hombre de 53 años hincha de River que cayó al vacío desde la tribuna Sívori Alta hacia la Baja del estadio Más Monumental, y confirmó que el principal causal de la muerte fue consecuencia del impacto.

Según pudo conocer C5N, el resultado arrojó que Serrano falleció por politraumatismos con pérdida de masa encefálica y hemorragia externa. Todavía, sin embargo, no se realizaron los estudios toxicológicos, cuyos resultados estarían disponibles dentro de 10 a 15 días.

Las primeras informaciones indican que el hombre falleció como consecuencia del impacto y no presentaba lesiones que hicieran presumir una situación previa de violencia. Esta teoría ya había sido descartada por las autoridades de River en base al análisis de las cámaras de seguridad.

La autopsia se desarrolló en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense ubicada en Viamonte al 2100, en el barrio porteño de Balvanera. Una vez que los resultados se envíen a la Fiscalía, se le dará aviso a la familia del hincha para que pueda disponer del cuerpo y organizar su despedida.